|
Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin başrol oyuncusu Serkan Çayoğlu, bu yıl Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen Kızıldeniz Uluslararası Film Festivalinin kırmızı halısında boy gösterdi. Hollywood'un yıldız isimleriyle aynı karede yer alan Çayoğlu, şıklığı ve karizmasıyla gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Serkan Çayoğlu dünya starları ile buluştu! Muhteşem galadan kareler...

Serkan Çayoğlu dünya starları ile buluştu! Muhteşem galadan kareler...

Serkan Çayoğlu dünya starları ile buluştu! Muhteşem galadan kareler...

Ünlü oyuncu Serkan Çayoğlu, bu yıl Cidde'de düzenlenen Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali'nde adeta yıldız yağmurunun ortasında sahne aldı. Hollywood'un en ünlü isimleriyle aynı kırmızı halıda yürüyen Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin yıldızı Çayoğlu, hem şıklığı hem de kendinden emin duruşuyla uluslararası basının dikkatini çekti.

Serkan Çayoğlu dünya starları ile buluştu! Muhteşem galadan kareler...

HOLLYWOOD ÜNLÜLERİYLE BERABER

Dakota Johnson'dan Jessica Alba'ya, Rita Ora'dan Adrian Brody'e kadar dünya starlarının akın ettiği gecede Türk oyuncu, ışığıyla öne çıkan isimlerden biri olmayı başardı.

