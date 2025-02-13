Selçuk Özdağ'ın iddiaları! İYİ Partili Metin Ergün yanıt verdi, Meral Akşener paylaştı

Selçuk Özdağ’ın Meral Akşener iddialarına yanıt geldi. İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergün’ün yaptığı paylaşımı Akşener de hesabından paylaştı.

Abone ol

Yeni Yol Partisi Meclis Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ "Meral Akşener bana 2019 yılında büyükşehir belediye başkanlığını teklif ettiğinde Cumhuriyet Halk Partisi ile işbirliği yaptıklarında Manisa'yı İYİ Parti'ye vermişlerdi ve kendisi bana ‘Selçuk Bey kazanıyorsun’ demişti. ‘Git aday ol sonra da bir sene sonra AKP'ye katıl’ demişti. ‘Katılırsan veyahut da Ahmet Bey parti kurarsa gider katılırsınız’; ‘Bir dakika, ben oraya oyları taşıyamam’ dedim" ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu ifadelere cevap geldi.

İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergün, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Selçuk Özdağ’ın 2019’da Manisa adaylığı için teklif, bizzat kendisinin kayınbiraderi hukukçu İrfan Sönmez tarafından gelmiştir.

Genel Başkanımız Meral Akşener kendisiyle bu süreç içerisinde hiç yüz yüze gelmemiş, kayınbiraderiyle de sadece telefonda görüşme gerçekleştirmiştir.

Hatta adaylığının değerlendirilmesi sürecindeyken Özdağ, Ak Parti’nin kendisini cezalandıracağına inandığı için de adaylıktan vazgeçmiştir.

Ayrıca bu süreç içerisinde kendisine adaylık teklifinin İYİ Parti’den de, Saadet Partisi’nden de geldiğine dair beyanatları mevcuttur.

Millet İttifakı olarak girilen 2019 seçimlerinde Selçuk Özdağ’ın Manisa adaylığına en çok karşı çıkan isim ise Özgür Özel olmuştur. Özel, o süreçte Manisa’nın CHP’ye bırakılması gerektiğini savunmuştur.

Ezcümle, bu arkadaşa yegâne tavsiyemiz; partimiz ve Kurucu Genel Başkanımız üzerinden iftira atarak gündem olmaya çalışmak yerine çıkıp “delikanlı” gibi siyaset yapmasıdır."