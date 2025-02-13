Ekrem İmamoğlu'na tepkiler çığ gibi büyüyor! İsmail Saymaz'dan bomba yorum!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'deki ön seçim, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yaptıkları görüşmenin detayları hakkında İsmail Saymaz'a açıklamalarda bulundu. Bu konuyu ve gündemde yer alan diğer önemli gelişmeleri Hadi Özışık ve Gaffar Yakınca Flash Haber TV ekranlarında değerlendirdi.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'deki ön seçim, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yaptıkları görüşmenin detayları hakkında İsmail Saymaz'a açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için CHP'de yapılacak ön seçim öncesi parti içindeki anlaşmazlıklar gün yüzüne çıkmış, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ön seçime katılmayacağını açıklamıştı. İBB Başkanı İmamoğlu'nun İstanbul'a hizmet etmek yerine cumhurbaşkanlığı adaylığı için çalışmalar yürütmesi CHP'li çevreler tarafından da eleştirilerin hedefi olmaya başladı.

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Mithat Baydur, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için pişmanlığını, "verdiğim oy boşa gitti." sözleriyle dile getirdi. Öte yandan Kıbrıslı Türk iş insanı Asil Nadir'in, bir süredir tedavi gördüğü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'daki hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

Kolan British Hastanesi'nde 4 Şubat'tan bu yana tedavi gören ve son döneminde yoğun bakıma alınan 83 yaşındaki iş insanı Asil Nadir'in yaşamını yitirdiğine dair haberi eşi Nur Nadir sosyal medya hesabından paylaştı.

Hepsini ve daha fazlasını gündemde yer alan diğer önemli gelişmeleri Hadi Özışık ve Gaffar Yakınca Flash Haber TV ekranlarında değerlendirdi.

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