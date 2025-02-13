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Yapımını kayınvalidesinden öğrendi, hayatı değişti! 4 çocuklu anne girişimci oldu 20 kadına istihdam sağladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Yapımını kayınvalidesinden öğrendi, hayatı değişti! 4 çocuklu anne girişimci oldu 20 kadına istihdam sağladı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde kurduğu işletmede tandır böreği satan 4 çocuk annesi Hülya Elma, 20 hemcinsine de istihdam kapısı araladı.

Yapımını kayınvalidesinden öğrendi, hayatı değişti! 4 çocuklu anne girişimci oldu 20 kadına istihdam sağladı

Hülya Elma (46), ilçede düğün, sahur ve iftar sofralarının vazgeçilmezi tandır böreği yapımını yıllar önce kayınvalidesinden öğrendi.

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Yapımını kayınvalidesinden öğrendi, hayatı değişti! 4 çocuklu anne girişimci oldu 20 kadına istihdam sağladı

Hem kazanç sağlamak hem de ürünü nesilden nesle aktarmak isteyen Elma, 2022'de Cumhuriyet Mahallesi'nde börek dükkanı açtı.

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Yapımını kayınvalidesinden öğrendi, hayatı değişti! 4 çocuklu anne girişimci oldu 20 kadına istihdam sağladı

Elma, yaptığı böreklere talebin armasıyla siparişlere yetişemeyince vardiyalı olarak 20 kadını da işletmesinde istihdam etti.

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Yapımını kayınvalidesinden öğrendi, hayatı değişti! 4 çocuklu anne girişimci oldu 20 kadına istihdam sağladı

İşletmesinde kıymalı, peynirli ve patatesli hazırladığı börekleri satan Elma, Ankara'nın çeşitli ilçelerinden gelen talebe göre pişirdiği ürünleri de alıcılarına ulaştırıyor.

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