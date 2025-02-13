Yapımını kayınvalidesinden öğrendi, hayatı değişti! 4 çocuklu anne girişimci oldu 20 kadına istihdam sağladı
Ankara'nın Çubuk ilçesinde kurduğu işletmede tandır böreği satan 4 çocuk annesi Hülya Elma, 20 hemcinsine de istihdam kapısı araladı.
Hülya Elma (46), ilçede düğün, sahur ve iftar sofralarının vazgeçilmezi tandır böreği yapımını yıllar önce kayınvalidesinden öğrendi.
Hem kazanç sağlamak hem de ürünü nesilden nesle aktarmak isteyen Elma, 2022'de Cumhuriyet Mahallesi'nde börek dükkanı açtı.
Elma, yaptığı böreklere talebin armasıyla siparişlere yetişemeyince vardiyalı olarak 20 kadını da işletmesinde istihdam etti.
İşletmesinde kıymalı, peynirli ve patatesli hazırladığı börekleri satan Elma, Ankara'nın çeşitli ilçelerinden gelen talebe göre pişirdiği ürünleri de alıcılarına ulaştırıyor.