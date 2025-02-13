10 ilimizde eğitime kar engeli! Tatil edildi...

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Niğde, Sivas, Aksaray, Adıyaman, Nevşehir, Bingöl, Erzincan, Hakkari, Konya, Ordu gibi birçok ilde eğitime 1 gün ara verildi.

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Yurdu etkisi altına alan soğuk hava dalgasıyla birlikte çok sayıda ilde eğitime 1 gün ara verildi.

İşte kar nedeniyle okulların tatil edildiği iller:

NİĞDE

Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada, buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla 14 Şubat 2025 Cuma günü il genelinde eğitime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

Açıklamada, "Olumsuz hava şartları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla; taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği dikkate alınarak, il genelindeki resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 14 Şubat 2025 Cuma günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde; malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

SİVAS

Sivas'ta, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın için ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde bugün gün boyu yaşanan yoğun kar yağışı sebebiyle oluşacak olumsuzluklara karşı eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz genelinde etkili olan kar yağışı sonrası düşük hava sıcaklıklarının etkisiyle ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don başta olmak üzere meydana gelebilecek muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak 14 Şubat günü eğitime 1 gün daha ara veriyoruz. Sevgili öğrenciler, bu tatil gününü fırsata çevirerek bol bol kitap okumayı, derslerinizi gözden geçirmeyi unutmayınız."

AKSARAY

Aksaray’da etkili olan kar yağışının yarın da etkisini sürdüreceğinin beklenmesi üzerine Aksaray Valiliği il genelindeki resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 14 Şubat Cuma günü eğitime ara verildiğini duyurdu. Kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli personelimiz ve engelli çocuğu olan anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı belirtildi.

ADIYAMAN

Adıyaman'ın Gölbaşı, Besni, Sincik, Gerger, Çelikhan, Tut ve Kahta ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda, ilçelerdeki kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Açıklamalarda, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli kamu görevlilerine de idari izin verildiği kaydedildi.

NEVŞEHİR

Nevşehir il genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde tüm eğitim kurumlarında 14 Şubat Cuma günü eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verildiği belirtildi. Açıklamada, "İlimizde etkili olan kar yağışı ile meydana gelebilecek buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle, ilimiz genelinde, tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında; eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ise bir gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

BİNGÖL

Bingöl’de yoğun kar yağışı nedeni ile okullar yarın da tatil edildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bingöl genelinde eğitim öğretime ara verilmesine dayanak teşkil eden olumsuz hava şartları devam etmektedir. Yaşanabilecek muhtemel olumsuz hava şartlarına bağlı olarak yoğun kar yağışı buzlanma ve ulaşımda gerçekleşebilecek tehlikelere karşı tedbir amacıyla Bingöl merkez ve ilçelerin tamamındaki her türlü resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime ara verilmesi 1 gün daha uzatılmıştır. Kamuda çalışan engelli ve hamile personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

ERZİNCAN

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Refahiye Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçe genelinde gün boyu yaşanan yoğun kar yağışı sonrası oluşabilecek buzlanma nedeniyle ilçe Hıfzıssıhha Kurulunca 14 Şubat Cuma günü eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile çalışanların da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

HAKKARİ

Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kentte devam eden yoğun kar nedeniyle çığ, heyelan, buzlanma ve don oluşabileceği belirtildi.

Bu nedenle 14 Şubat Perşembe günü il genelinde yüksek öğretim kurumları, özel kreş ve anaokulları, halk eğitimi merkezleri kursları, rehberlik ve araştırma merkezleri hariç tüm resmi anaokullar, resmi ve özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

KONYA

Konya'nın 10 ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle eğitime bir gün ara verildi.

Kar yağışı nedeniyle Halkapınar, Karapınar, Hadim, Ereğli, Emirgazi, Taşkent, Akören, Ahırlı, Bozkır ve Derebucak ilçelerindeki tüm ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin 13 Şubat'ta tatil edildiği duyuruldu.

Kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan görevlilerinin de 1 gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

ORDU

Ordu Valiliği, iç ve yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı nedeniyle 10 ilçenin tamamında, 6 ilçede ise kısmi olarak eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yeniden etkili olan kar yağışı nedeniyle Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Mesudiye, Ulubey ilçelerinin tamamında eğitime ara verildiğini belirtildi.

Açıklamada, "Akkuş ilçemizim Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulu, Kargı Ferhat Akbulat İlk ve Ortaokulu, Fatih Ortaokulu hariç diğer tüm okullarında, Altınordu ilçemizin Gerce İlkokulu, Gökömer İlkokulu, Cumhuriyet Ortaokulu, Yağızlı İlk ve Ortaokulu ve bu mahallelerden gelen temel eğitim ve özel eğitim öğrencileri için, Fatsa ilçemizin Fatsa Aslancami Birleşmiş Sınıf İlkokulu, Hatipli İlkokulu, Hatipli Ortaokulu ve Geyikceli İlk ve Ortaokulunda, ayrıca bu bölgelerden yapılan ortaöğretim taşımalı öğrenciler için, İkizce ilçemizin Yoğunoluk, Şenbolluk, Devecik ve Kaynartaş Mahallelerinde bulunan okullarda ve bu okullara bağlı taşımalı eğitim öğrencileri için, Kumru ilçemizin Yukarıdamlalı Şehit Adem Öğlü İmam Hatip Ortaokulu, Aşağıdamlalı Şehit Zekeriya Yatı İlkokulu, Konaklı Boeing İlkokulu/İmam Hatip Ortaokulu, Divantürk Şehit İrfan Ünceli İlk ve Ortaokulu, Yunus Emre Özel Eğitim Uygulama Okulunda, ayrıca tüm kademelerdeki özel eğitim öğrencileri ile Kayabaşı mahallesinden gelen taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için, Ünye ilçemizin Pelitliyatak Şehit Nejdet Aydoğdu İlkokulu, Pelitliyatak İmam Hatip Ortaokulu, Yenikent İlkokulu, Erenyurt İlkokulunda, ayrıca özel eğitim okulları ile İkizce/Devecik-Kaynartaş-Düzmeşe Mahalleri, Çaybaşı İlçesi, Ünye-Pelitliyatak, Yenikent Mahallelerinden taşıma yoluyla gelen öğrenciler için, resmi ve özel tüm eğitim-öğretim kurumlarında 14 Şubat 2025 Cuma günü 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir" denildi.

Açıklamada ayrıca, tamamen ve kısmen eğitim ve öğretime ara verilen ilçelerde engeli olan ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacaklarına dikkat çekildi.