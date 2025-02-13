Gazze'de can kaybı 48 bini aştı

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin 24. gününde Gazze'de can kayıpları devam ediyor. Son 24 saatte 17 Filistinlinin cansız bedenine ulaşılırken, Gazze'ye düzenlenen saldırılarda can kaybı 48 bin 239’a yükseldi.

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İsrail'in 471 gün süren saldırılarının ardından sağlanan ateşkese rağmen, Gazze'de can kayıpları devam ediyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 14’ü enkaz altından çıkarılan toplam 17 Filistinlinin naaşı hastanelere ulaştırıldı. Ayrıca 9 yaralı da sağlık merkezlerine sevk edildi.

CAN KAYBI 48 BİNİ AŞTI

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten ateşkesin ilan edildiği 19 Ocak’a kadar Gazze’ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 48 bin 239’a, yaralıların ise 111 bin 676’ya ulaştığı bildirildi.

Ateşkese rağmen İsrail ordusunun saldırılarının sürdüğünü belirten Gazze’deki Sağlık Bakanlığı yetkilileri, 11 Şubat’ta yayımladıkları açıklamada, İsrail'in ateşkes sonrasında da Gazze’ye yönelik doğrudan saldırılar gerçekleştirdiğini ve bu süreçte 92 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu.