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Galatasaray'dan TFF'ye 'VAR kayıtları' çağrısı

Galatasaray'dan TFF'ye 'VAR kayıtları' çağrısı

Galatasaray, TFF'nin Galatasaray-Adana Demirspor maçındaki VAR kayıtlarını açıklamasının ardından, eşitlik gereği daha önce paylaşılmayan 46 pozisyona ait ham VAR kayıtlarının da kamuoyuna sunulmasını talep etti. Sarı kırmızılı kulüp, aksi halde federasyonun tarafsızlık ilkesini ihlal edeceğini vurguladı.

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Galatasaray, TFF'nin Galatasaray-Adana Demirspor maçında VAR müdahalesi olmayan pozisyona dair VAR kayıtlarını açıklaması üzerine, eşitlik ilkesi gereği daha önce açıklanmayan 46 pozisyon için ham VAR kayıtlarının açıklanmasını talep etti.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU YÖNETİM KURULU’NA

Bilindiği üzere, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yalnızca hakemin VAR müdahalesiyle pozisyonu incelemeye davet edildiği durumlara ilişkin VAR kayıtları kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

Ancak yeni bir uygulama ile TFF, Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında oynanan Galatasaray A.Ş. – Adana Demirspor A.Ş. karşılaşmasının 11. dakikasında yaşanan pozisyona ilişkin ham VAR kayıtlarını paylaşmıştır.

Bu durum karşısında, şeffaflık ilkesinin yanı sıra TFF Statüsü’nde belirtildiği üzere tarafsız davranma yükümlülüğü bulunan TFF Yönetim Kurulu’nun, 2024-2025 Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu’nda VAR müdahalesi gerekmesine rağmen hakemin incelemeye davet edilmediği işbu dilekçemiz ekinde yer alan 46 pozisyona ilişkin ham VAR kayıtlarını da aynı ilke doğrultusunda futbol kamuoyuyla paylaşması elzemdir.

Sonuç olarak, ekli listede belirtilen 46 pozisyona ait ham VAR kayıtlarının ivedilikle kamuoyuna açıklanmasını vekaleten talep ederiz. Aksi takdirde, TFF’nin tarafsız davranma yükümlülüğünü ilkesini ihlal edeceğini ve futbolun adil yönetimine gölge düşüreceğini önemle hatırlatırız.

Saygılarımızla,

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.

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