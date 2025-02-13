AK Parti'den TÜSİAD'ın açıklamalarına sert tepki

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, TÜSİAD YİK Başkanı'nın açıklamalarını vesayet odaklarının sözcülüğü olarak nitelendirerek reddetti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu vurgulayarak, hiçbir kurumun milli iradenin üzerinde olmadığını belirtti. Tunç, yargıyı etkilemeye yönelik girişimlere karşı hukukun gereğinin yapılacağını söyledi.

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Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nden (TÜSİAD) hükümetin ekonomi başta olmak üzere güncel politikalarını eleştiren üst düzey açıklamalar gelmişti. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Biz, vesayet heveslilerinin sakat anlayışlarıyla mücadele ederek Türkiye'yi bulunduğu konuma getirdik ve hedeflerine de taşıyacağız ama görülüyor ki eski Türkiye'nin vesayet artıkları halen siyaset dışından milli iradeye müdahale alışkanlıklarını bırakamamışlardır." ifadelerini kullandı.

Ala, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"TÜSİAD YİK Başkanı'nın adeta vesayet odaklarının sözcülüğüne soyunarak eski Türkiye alışkanlıklarıyla yaptığı açıklamaları reddediyoruz. Biz, vesayet heveslilerinin sakat anlayışlarıyla mücadele ederek Türkiye'yi bulunduğu konuma getirdik ve hedeflerine de taşıyacağız ama görülüyor ki eski Türkiye'nin vesayet artıkları halen siyaset dışından milli iradeye müdahale alışkanlıklarını bırakamamışlardır.

Türkiye, halkın doğrudan iradesiyle iş başına gelmiş Sayın Cumhurbaşkanımızın yönetiminde Türkiye Yüzyılı hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlemektedir ve milletimizin böyle az gelişmiş antidemokratik yol ve yöntemlere tahammülü yoktur."

TÜSİAD YİK Başkanı'nın adeta vesayet odaklarının sözcülüğüne soyunarak eski Türkiye alışkanlıklarıyla yaptığı açıklamaları reddediyoruz.



Biz, vesayet heveslilerinin sakat anlayışlarıyla mücadele ederek Türkiye’yi bulunduğu konuma getirdik ve hedeflerine de taşıyacağız. Ama… — Efkan Âlâ (@efkanala) February 13, 2025

BAKAN TUNÇ'TAN TÜSİAD'A "HUKUK" HATIRLATMASI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından TÜSİAD'a sert tepki gösterdi.

Tunç'un açıklaması şöyle:

"Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.

Hiçbir kurum, kuruluş veya çıkar grubu, milli iradenin üzerinde değildir.

Demokratik sistemimizin temel taşlarından biri, kuvvetler ayrılığı ve yargının bağımsızlığıdır.

Yargı süreçleri üzerinde hiçbir baskıyı kabul etmediğimiz gibi yargıyı etkilemeye yönelik her türlü girişime karşı olduğumuzu herkesin çok iyi bilmesi gerekir.

Sivil toplum kuruluşlarının görüş açıklaması elbette demokratik bir hak olmakla birlikte, yargıyı ve siyaseti yönlendirme çabaları, demokrasinin ruhuna ve hukukun üstünlüğü ilkesine aykırıdır.

Demokrasi sadece belli çevrelerin değil, topyekûn milletin ve devletin ortak emanetidir.

Türkiye eski Türkiye değildir.

Ayrıcalıklı kesimlerin yön verdiği Türkiye’nin artık geride kaldığını anlamayanlar şunu bilmelidir ki;

Hiç kimse veya hiçbir kuruluş, kendisini milletin iradesinin ve hukukun üstünde göremez.

Hukuk düzenine yönelik her türlü müdahale girişimine karşı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hukuk çerçevesinde en güçlü şekilde karşılık vereceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın."