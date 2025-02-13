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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Discord Türkiye'de yeniden aktif!

Discord Türkiye'de yeniden aktif!

2024 yılının Ekim ayında erişime kapatılan Discord, yeniden açıldı. Ancak BTK’nın resmi sitesine göre erişim engeli hala devam ediyor ancak e-Devlet üzerinden yapılan sorgulamalarda ise herhangi bir mahkeme kararı bulunmuyor.

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2024 yılının Ekim ayında erişime kapatılan Discord, yeniden açıldı.

BTK’nın websitesinde yer alan bilgiye göre Discord’a uygulanan erişim engelinin hâlâ devam ettiği görülüyor. e-Devlet üzerinden sorgulama yapıldığında ise herhangi bir mahkeme kararlı yasak gözükmüyor. 

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