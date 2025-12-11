Dünya'nın en güçlü 10 akıllı telefonu belli oldu! O marka listeye bile giremedi
Teknoloji dünyasının en saygın ve verimli performans değerlendirme platformlarından biri tarafından her sene belirlenen ve açıklanan , aynı zamanda sektörde büyük yankı uyandıran ''Dünyanın En Güçlü 10 Akıllı Telefonu'' listesi yayımlandı. Herkes tarafından satın alınan o marka ve model listeye bile giremedi. Bakın dünyanın en güçlü telefonları nelermiş...
Güncel hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelen ve yaşlısından gencine herkesin sahip olduğu akıllı telefon modelleri her yıl daha güçlü ve rekabetçi seviyelere geliyor. Mobil cihazların performansını objektif kriterlerle ölçen AnTuTu tarafından hazırlanan ''En Güçlü 10 Akıllı Telefon'' listesi teknoloji dünyasına adeta bomba gibi düştü. İphone 17 ise listeye bile giremedi...
Her ay mevcut telefonları teste sokarak aldıkları puanlara göre sıralayan AnTuTu, 2025 yılının en iyi ve güçlü telefonlarını açıkladı.
IPHONE 17 İLK 10'DA YOK
Dünyanın en çok tercih edilen telefon markalarından Apple'ın amiral gemisi iPhone 17 serisi ise listede sürpriz yaptı. Satış rekorları kıran modelin 10 telefonluk listede yer almaması dikkat çekti.
LİSTENİN ZİRVESİNDE RED MAGİC 11 PRO VAR
Listenin zirvesinde, Snapdragon 8 Elite Gen5 işlemcisiyle öne çıkan Red Magic 11 Pro bulunuyor. Üst düzey performansıyla rakiplerini geride bırakan modeli, ikinci sırada iQOO 15 takip etti. Üçüncü sırada ise OnePlus 15 yer aldı.