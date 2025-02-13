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Balıkesir'de fabrika korkutan yangın

Balıkesir'de fabrika korkutan yangın

Balıkesir'in Dursunbey ilçesindeki Keresteciler Sitesi'nde bulunan bir fabrikanın deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevreye sıçramadan söndürüldü. Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın nedeniyle depoda hasar oluştu.

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Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde kereste fabrikasının deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sanayi bölgesindeki Keresteciler Sitesi'nde Abdullah M'ye ait fabrikanın deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yoğun çabası sayesinde çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürülen yangın sebebiyle depoda hasar oluştu.

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