Esenler'de gazeteciler 'terör sorunu'nu ele aldı

Türkiye ve dünya gündemine ilişkin gelişmelerin alanında uzman isimler tarafından ele alındığı “Gündeme Dair Düşünceler” seminerinde bu kez Türkiye’yi içeride ve dışarıda tehdit eden terör sorunu ele alındı. Gazeteciler Nedim Şener, Hikmet Genç ve Gaffar Yakınca konuyu ilişkin değerlendirmelerde bulunarak katılımcıların sorularını yanıtladı.

Abone ol

Esenler Gençlik Merkezi’nde düzenlenen programa Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, AK Parti Esenler İlçe Başkanı Emrullah Erkuş, siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı.

Katılımcıların hayli ilgi gösterdiği programda gazeteciler, kendilerine yöneltilen soruları da yanıtladı.

BİLİNÇ OLUŞTURMAK ÇOK ÖNEMLİ

Programda konuşan gazeteci Nedim Şener, terör konusunun sürekli olarak canlı tutulması ve bu konuda bir bilinç oluşturulması gerektiğini kaydetti. Bu kapsamda Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu’yu tebrik eden Şener, “40 yıllık bir meseleyi gündemleştirmek çok anlamlı. Biz çok uzun zamandan beri televizyonlarda anlatıyoruz ama bu size ekranlarda iki boyutlu olarak geliyor. Bizim söylediklerimizi içselleştirmeden bizim gibi kaygılanmayabilirsiniz. Ama burada yüz yüzeyiz ve doğrudan iletişim halindeyiz” diyerek programın önemine dikkat çekti.

MÜNFERİT OLAYLARI İTHAL TERÖRİSTLER YAPIYOR

Türkiye’nin terör sorunu hakkında konuşan Şener, PKK terör örgütünün açılım süreçlerinde farklı bir boyuta geldiğini kaydederek “PKK ve ona yakın yayın organları, gazeteciler bu terör örgütünü ekolojik bir sivil toplum kuruluşu gibi lanse etmeye başladılar. 2015’te açılım sürecinin bitmesiyle beraber PKK’yla sınır ötesi operasyonlar yoluyla devlet etkili bir şekilde mücadele etti. PKK terör örgütü bu kez silahlı gücü neredeyse bitme noktasına gelmişken siyasal alan yapılanmasıyla güncel hayatımızda daha etkin olmaya başladı. 2013-2015 arasında açılım sürecinde PKK terör örgütünün silah bırakması için çaba harcandı ama iş siyasallaştığı noktada bir baktık ki silah bırakma olmadı. Aksine bir de devlete 10 maddede şart koşuldu. Mesele orada durdu ve sonrasında terörle mücadele başladı. Ülke içinde artık terör örgütün yarattığı krizlerden ve baskınlarından bahsetmiyoruz. Birkaç münferit olaylar da Suriye tarafından gelen ithal teröristlerle gerçekleşiyor. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Başkanı olmasında sonra CHP’yi HDP’lileştirme ve aşağı yukarı bunların birbirine benzer noktaya gelmesi söz konusu oldu” dedi.

ÖRGÜT ARTIK YURT İÇİNDEN ADAM KAÇIRAMIYOR

Gazeteci Gaffar Yakınca ise çeşitli verilerle konuya açıklık getirerek “2016 yılında yapılan uluslararası gözlemci kuruluşların istatistik verilerine göre PKK’ya yapılan operasyonların yüzde 80’i yurt içinde yapılıyor. Yüzde 20’si de Suriye ve Irak’ta yapılıyor. 2024’e geldiğimizde yüzde 80, yüzde 5’e iniyor. Yani Türkiye içindeki operasyonların oranı yüzde 5’e iniyor. Demek ki içeride silahlı bir sorun hemen hemen hiç kalmamış. Aynı şekilde öldürülen militanlara baktığımızda 2016 yılında yüzde 90’ı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. 2024’te bu oran yüzde 7’ye iniyor. Yani terör örgütü mensupları artık Suriye, İran ve Irak tarafından oluyor. Bu da şunu gösteriyor ki terör örgütü artık yurt içinden de eskisi kadar adam kaçıramıyor” ifadelerini kullandı.

Yakınca sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dem Parti’nin üzerinde bir terör vesayeti var. İçinde bazı gruplar doğrudan terör örgütüne bağlı çalışıyor. Sivil toplum kuruluşları gibi pek çok yerde bunların vesayeti var. Dem Parti, üç ana unsurdan oluşur: Birincisi doğrudan PKK’ya bağlı olanlar, ikincisi silah yoluyla ya da menfaat gereği onlara katılan Kürt feodalitesi. Ahmet Türk bunlardan biridir. Üçüncüsü de bizim Türk solcularıdır.”

Program sonunda Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, gazetecilere Hoca Ahmet Yesevi’nin “Fakrname” adlı eserinin minyatür sanatıyla hayat bulduğu kitabı hediye etti.