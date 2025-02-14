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Hindistan'a S-400 ayrımcılığı yapan ABD'den yeni adım! Trump açıkladı

Hindistan'a S-400 ayrımcılığı yapan ABD'den yeni adım! Trump açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri almasına rağmen "ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası" (CAATSA) yaptırımlarından muaf tutulan Hindistan'a F-35 satışının önünü açacaklarını söyledi.

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ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da ağırladığı Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile ortak bir basın toplantısı düzenledi.

İki ülke arasındaki savunma işbirliğini artıracaklarını kaydeden Trump, "Bu yıldan itibaren Hindistan'a askeri satışlarımızı milyarlarca dolar artıracak ve F-35 savaş uçakları sağlamanın da önünü açmış olacağız." dedi.

S-400 satın alan Hindistan'ı yaptırımlardan muaf tutmuştu

Hindistan daha önce Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasına rağmen ABD'deki ilgili yaptırım yasası olan CAATSA yaptırımlarından muaf tutulmuştu.

ABD yönetimi, Hindistan'ı Güneydoğu Asya bölgesinde Çin'i dengelemek adına önemli bir unsur olarak gördüğünü belirterek bu ülkeye CAATSA yaptırımlarını uygulamamıştı.

Washington'ın söz konusu adımı, Rusya'dan aynı sistemleri aldığı için bu yaptırımlara maruz kalan Ankara'nın tepkisini çekmişti.

Hindistan, Ekim 2018'de Rusya ile yaptığı 5,8 milyar dolarlık anlaşma ile Moskova'dan S-400 hava savunma sistemleri satın almış ve ilk parti teslimat Aralık 2021'de gerçekleşmişti.

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