Kadınlarda mesane kanseri alarm veriyor

Erken teşhis edilmediğinde hayati risk taşıyan mesane kanseri, kadınlarda giderek daha sık görülüyor. 51 yaşındaki bir hastada kanserin yayılmasını durdurmak için mesanesi tamamen alındı. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Selami Albayrak, ince bağırsağın bir bölümünden suni mesane yaparak hastaya yeni bir yaşam sunduklarını açıkladı.

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Çağımızın en sık görülen hastalık türlerinin başında kanser geliyor. Son yıllarda kadınlarda mesane kanserinin sıklığı artarken, erken teşhis edilmediğinde hayati tehlike oluşturabiliyor. 51 yaşındaki kadın hasta, mesane kanseri nedeniyle sağlık sorunları yaşamaya başladı. Hastalığın ilerlemesi ve kanserin yayılmasının önüne geçilmesi amacıyla yapılan müdahaleler sonucunda, mesanesi tamamen alındı. Bu noktadaki en önemli adım, hastanın idrarfonksiyonlarını devam ettirebilmesi için suni mesane yapılması oldu. Başarılı geçen ameliyat ve tedavi süreci hakkında Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Selami Albayrak bilgi verdi.

ÜROLOJİDE EN BÜYÜK AMELİYATLARIN BAŞINDA GELİYOR

Mesane kanserinin bazı türlerinde mesanenin tamamen alınması gerektiğini belirten Prof. Dr. Albayrak, “Yaptığımız ameliyat, ürolojik ameliyatların içinde en büyük olanlardan biri. Mesane kanserinin evresine ve derecesine bağlı olarak bazen mesaneyi bütünüyle çıkarmak zorunda kalıyoruz. Hastalığı yok edebilmek için geniş organ ekstirpasyonu yapıyoruz” ifadesini kullandı.

BAĞIRSAKTAN YENİ MESANE OLUŞTURULDU

Hastanın mesanesi alındıktan sonra yerine bağırsağından suni mesane yapıldığını söyleyen Prof. Dr. Albayrak, “Özellikle kadın hastalarda mesane alındıktan sonra rahim, yumurtalıklar ve etrafındaki lenf bezleri de çıkarılıyor. Ancak hastalığı tedavi etmek için bir organı çıkarırken, onun fonksiyonunu görebilecek yeni bir yapı oluşturmak gerekiyor. İşte bu noktada, ince bağırsağın 40 santimlik bir bölümünü kullanarak suni mesane yapıyoruz. Bağırsağı kumaş gibi kullanarak idrarı depolayacak bir rezerv oluşturuyoruz. Bu sayede hastanın vücudunun dışında bir torbaya veya sondaya ihtiyacı kalmıyor” şeklinde konuştu.

YAŞAM KALİTESİNE KATKI SAĞLIYOR

Bağırsaktan yapılan suni mesanenin hastanın yaşam kalitesini artırdığına dikkat çeken Prof. Dr. Albayrak, konuşmasına şöyle devam etti:

“Kanser cerrahisinde sadece hastalığı tedavi etmek yeterli değil, hastanın ameliyat sonrası yaşam kalitesini de düşünmek gerekir. Bağırsaktan yapılan mesane sayesinde hastalar karnında bir torba taşımak zorunda kalmıyor. Bu ameliyat yaklaşık 6 saat sürüyor, ancak hastaya sunduğu konfor açısından büyük bir avantaj sağlıyor.”