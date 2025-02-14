BIST 9.915
DOLAR 36,20
EURO 37,86
ALTIN 3.414,86
HABER /  GÜNCEL

Emine Erdoğan'dan paylaşım: Destek olmaya hazırım

Emine Erdoğan'dan paylaşım: Destek olmaya hazırım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İslamabad'da katıldığı "Döngüsel Ekonominin İlerletilmesi: Sürdürülebilirlik İçin Pakistan-Türkiye Ortaklığı" programında, Türkiye'nin Sıfır Atık hareketinin serüvenini paylaşmaktan memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Abone ol

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, resmi ziyaret kapsamında geldikleri İslamabad'da, Pencap Eyaleti Başbakanı Meryem Navaz Şerif'in ev sahipliğinde düzenlenen "Döngüsel Ekonominin İlerletilmesi: Sürdürülebilirlik İçin Pakistan-Türkiye Ortaklığı" programına katılmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

İklim kriziyle mücadelede başarı için ortaya mutlaka bütüncül bir yaklaşım konulması gerektiğine işaret eden Emine Erdoğan, yapılacaklar listesinin en başında, döngüsel ekonomiyi bir an önce hayata geçirmenin yer aldığını kaydetti.

Döngüsel ekonomiye imkan tanındığı takdirde, kirliliğin azaldığı bir gezegene kavuşulabileceğini ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu anlamda yerelden küresele yayılarak, sürdürülebilir kalkınma ve döngüsel ekonomi alanında ilham veren bir model olan Sıfır Atık hareketinin serüvenini paylaşmaktan memnuniyet duydum. Dost ve kardeş ülkemiz Pakistan ile de bilgi ve deneyimlerimizi paylaşmaya, çevre dostu uygulamaları yaygınlaştırmak için destek olmaya hazırız. İki ülkenin çevre konularındaki işbirliğinin daimi olmasını diliyor ve dünyaya iyi gelecek nice projede buluşmayı temenni ediyorum."

ÖNCEKİ HABERLER
Kadınlarda mesane kanseri alarm veriyor
Kadınlarda mesane kanseri alarm veriyor
İstanbul'da "fiyat pazarlığı" yapılan özel hastaneyle ilgili yeni gelişme
İstanbul'da "fiyat pazarlığı" yapılan özel hastaneyle ilgili yeni gelişme
Eylem Tok ve oğlundan yeni talep! İadelerine karar verilmişti
Eylem Tok ve oğlundan yeni talep! İadelerine karar verilmişti
Hindistan'a S-400 ayrımcılığı yapan ABD'den yeni adım! Trump açıkladı
Hindistan'a S-400 ayrımcılığı yapan ABD'den yeni adım! Trump açıkladı
İsrail ordusu, Doğu Kudüs’ün kuzeyindeki Hizma beldesinin iki girişini kapattı
İsrail ordusu, Doğu Kudüs’ün kuzeyindeki Hizma beldesinin iki girişini kapattı
Fenerbahçe teknik direktörü Mourinho'dan Yusuf Akçiçek yorumu
Fenerbahçe teknik direktörü Mourinho'dan Yusuf Akçiçek yorumu
4-1'lik facia yenilgi sonrası Okan Buruk: Bir daha bu kadar kötü oynamayacağız
4-1'lik facia yenilgi sonrası Okan Buruk: Bir daha bu kadar kötü oynamayacağız
ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun uçağı havada sorun nedeniyle geri döndü
ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun uçağı havada sorun nedeniyle geri döndü
Esenler'de gazeteciler 'terör sorunu'nu ele aldı
Esenler'de gazeteciler 'terör sorunu'nu ele aldı
Galatasaray'a Hollanda'da soğuk duş: 4-1
Galatasaray'a Hollanda'da soğuk duş: 4-1
İstanbul'da belediye yöneticilerine terör soruşturması: 10 tutuklama!
İstanbul'da belediye yöneticilerine terör soruşturması: 10 tutuklama!
Acil müdahale sırasında fiyat pazarlığı için bakanlık harekete geçti
Acil müdahale sırasında fiyat pazarlığı için bakanlık harekete geçti