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Deniz Çoban'dan Halil Umut Meler eleştirilerine tepki: Zil takıp oynayacaktık

Deniz Çoban'dan Halil Umut Meler eleştirilerine tepki: Zil takıp oynayacaktık

Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge'ün sahasında ağırladığı Atalanta'yı 2-1 mağlup ettiği maçta sonucu belirleyen penaltı kararına imza atan Halil Umut Meler, eleştiri oklarının hedefinde yer almıştı. Eski hakem Deniz Çoban, "Atalanta’nın teknik direktörü Gian Piero Gasperini bile, Meler’den fazla söz etmeden, VAR’ı hedef aldı. Biz Hollandalı VAR; Pol van Boekel'e tek laf etmeden, Meler’e atıp tuttuk!" dedi.

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Devler Ligi Son 16 Play-Off ilk maçında Club Brugge'a uzatma anlarındaki penaltı golüyle 2-1 yenilen Atalanta'da teknik direktör Gian Piero Gasperini, özellikle oyun kuralları ve VAR'a yüklendi.

Fanatik gazetesi yazarı esk hakem Deniz Çoban, Halil Umut Meler'e yapılan eleştirilere şu şekilde yanıt verdi:

"Şampiyonlar Ligi'ndeki Club Brugge-Atalanta maçının son dakikalarında hakemimiz Halil Umut Meler’in çaldığı penaltı, Avrupa gündeminde yer bulmadığı kadar, ülke gündemimizde yer buldu. Özellikle sosyal medyada, “Türk hakem hata yaptı!” diye neredeyse zil takıp oynayacaktık! Atalanta’nın teknik direktörü Gian Piero Gasperini bile, Meler’den fazla söz etmeden, VAR’ı hedef aldı. Biz Hollandalı VAR; Pol van Boekel'e tek laf etmeden, Meler’e atıp tuttuk! Pozisyonu defalarca izledim. Savunmacı kolunu çok yukarı kaldırıyor ve rakibe doğru uzatıyor. Orada rakibinin olduğunu biliyor. Elin temas noktasını ve ne şekilde temas ettiğini tam göremiyoruz."

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