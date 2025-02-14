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PKK/KCK'nın Fransa ayağına darbe! Azılı terörist İstanbul'da yakalandı

PKK/KCK'nın Fransa ayağına darbe! Azılı terörist İstanbul'da yakalandı

MİT ve İstanbul Emniyeti, ortak operasyon ile terör örgütü PKK/KCK’nın Fransa yapılanmasında yer alan Medeni Altundere’yi İstanbul’da kıskıvrak yakaladı.

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Türkiye terörle mücadele çalışmalarına son hız devam ediyor. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, düzenlediği ortak operasyonla terör örgütü PKK/KCK’nın Fransa yapılanmasında yer alan Medeni Altundere’yi İstanbul’da kıskıvrak yakaladı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Uzun süredir MİT’in takibi altında olan terörist Medeni Altundere’nin örgütün Fransa yapılanmasında propaganda faaliyetlerinde bulunduğu tespit edildi. Altundere’nin Fransa ve Almanya’da PKK/KCK adına gerçekleştirilen eylem, etkinlik ve terörist cenazelerine aktif katılım sağladığı belirlendi. İstanbul’da olduğu tespit edilen Altundere, MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nün ortak operasyonu ile yakalanarak gözaltına alındı. Altundere, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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