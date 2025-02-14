UEFA Avrupa Ligi play-off turunda gecenin sonuçları

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da mücadele ettiği, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu ilk karşılaşmaları tamamlandı.Abone ol
Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu ilk maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Ferencvaros (Macaristan)-Viktoria Plzen (Çekya): 1-0
Union Saint-Gilloise (Belçika)-Ajax (Hollanda): 0-2
Midtjylland (Danimarka)-Real Sociedad (İspanya): 1-2
Fenerbahçe-Anderlecht (Belçika): 3-0
AZ Alkmaar (Hollanda)-Galatasaray: 4-1
Twente (Hollanda)-Bodo/Glimt (Norveç): 2-1
PAOK (Yunanistan)-FCSB (Romanya): 1-2
Porto (Portekiz)-Roma (İtalya): 1-1