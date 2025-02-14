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BDDK, Ziraat Finansal Kiralama AŞ'ye faaliyet izni verdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
BDDK, Ziraat Finansal Kiralama AŞ'ye faaliyet izni verdi

 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK), Ziraat Finansal Kiralama AŞ'nin faaliyet iznine ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

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BDDK'nin, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kurul kararına göre, Ziraat Finansal Kiralama AŞ'ye, 4 Temmuz 2024'de çıkarılan kuruluş izninin ardından ilgili kanun ve yönetmelik çerçevesinde faaliyet izni verildi.

Resmi Gazete'de şu ifadeler kullanıldı:

"Kurulun 6 Şubat 2025 tarihli toplantısında, 5 Şubat 2025 tarih ve E-12509071-102.01.01-144017 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda, Kurulun 4 Temmuz 2024 tarih ve 10929 sayılı Kararı ile kuruluşuna izin verilen Ziraat Finansal Kiralama AŞ'ye, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu'nun 7'nci maddesi, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5'inci maddesinin ve 15'inci maddesinin (2) numaralı fıkraları ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 57'nci maddesinin (2) numaralı fıkrası çerçevesinde faaliyet izni verilmesine karar verilmiştir."

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