BIST 9.911
DOLAR 36,22
EURO 37,96
ALTIN 3.418,07
HABER /  GÜNCEL

TÜİK açıkladı: Ücretli çalışan sayısı 16 milyona yaklaştı

TÜİK açıkladı: Ücretli çalışan sayısı 16 milyona yaklaştı

TÜİK verilerine göre, 2024 yılı Aralık ayında ücretli çalışan sayısı yıllık bazda %2,2 artarak 15 milyon 582 bin 255 kişiye ulaştı; sanayi sektöründe düşüş görülürken, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde artış kaydedildi.

Abone ol

Türkiye İstatistik Kurumu'nu açıkladığı verilere göre, 2024 yılı aralık ayında ücretli çalışan sayısı 16 milyona yaklaştı. Aralık ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe azalırken; inşaat ve ticaret-hizmet sektöründe arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı aralık ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,2 arttı.

Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 244 bin 39 kişi iken, 2024 yılı Aralık ayında 15 milyon 582 bin 255 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2024 Aralık ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe %0,9 azaldı, inşaat sektöründe %4,2 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe %3,7 arttı.
Ücretli çalışan sayısı aylık aynı kaldı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Aralık ayında bir önceki aya göre aynı kaldı.
Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2024 Aralık ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe %0,1 azaldı, inşaat sektöründe %0,1 azaldı ve ticaret-hizmet sektöründe aynı kaldı.

TÜİK, kasım ayında açıkladığı verilerde ücretli çalışan sayısının 15 milyon 741 bin 665 kişiye yükseldiğini açıklamıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Suudi Arabistan'dan Dünya Kupası için alkol yasağı kararı
Suudi Arabistan'dan Dünya Kupası için alkol yasağı kararı
Cevdet Akçay istifa mı edecek? İddialara son noktayı koydu
Cevdet Akçay istifa mı edecek? İddialara son noktayı koydu
Konut satışları oca ayında uçtu tüm zamanların en yüksek ikinci ocak verisi
Konut satışları oca ayında uçtu tüm zamanların en yüksek ikinci ocak verisi
Siirt, Batman, Şırnak ve Bingöl'de kar nedeniyle 559 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Siirt, Batman, Şırnak ve Bingöl'de kar nedeniyle 559 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
MHP'den Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama
MHP'den Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama
ABD'de basın özgürlüğü yerlerde! Muhabir basın toplantısına alınmadı
ABD'de basın özgürlüğü yerlerde! Muhabir basın toplantısına alınmadı
Trendyol Süper Lig'de 24. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Trendyol Süper Lig'de 24. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
CİMER'e yapılan şikayet tefecilerin suç ağını deşifre etti
CİMER'e yapılan şikayet tefecilerin suç ağını deşifre etti
Siirt’te 92 köye yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamıyor!
Siirt’te 92 köye yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamıyor!
DEM Parti'den 4 maddelik 'çözüm' bildirgesi
DEM Parti'den 4 maddelik 'çözüm' bildirgesi
CHP'de cumhurbaşkanı adayı için ön seçim şartları netleşti
CHP'de cumhurbaşkanı adayı için ön seçim şartları netleşti
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi