TÜİK açıkladı: Ücretli çalışan sayısı 16 milyona yaklaştı

TÜİK verilerine göre, 2024 yılı Aralık ayında ücretli çalışan sayısı yıllık bazda %2,2 artarak 15 milyon 582 bin 255 kişiye ulaştı; sanayi sektöründe düşüş görülürken, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde artış kaydedildi.

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Türkiye İstatistik Kurumu'nu açıkladığı verilere göre, 2024 yılı aralık ayında ücretli çalışan sayısı 16 milyona yaklaştı. Aralık ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe azalırken; inşaat ve ticaret-hizmet sektöründe arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı aralık ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,2 arttı.

Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 244 bin 39 kişi iken, 2024 yılı Aralık ayında 15 milyon 582 bin 255 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2024 Aralık ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe %0,9 azaldı, inşaat sektöründe %4,2 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe %3,7 arttı.

Ücretli çalışan sayısı aylık aynı kaldı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Aralık ayında bir önceki aya göre aynı kaldı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2024 Aralık ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe %0,1 azaldı, inşaat sektöründe %0,1 azaldı ve ticaret-hizmet sektöründe aynı kaldı.

TÜİK, kasım ayında açıkladığı verilerde ücretli çalışan sayısının 15 milyon 741 bin 665 kişiye yükseldiğini açıklamıştı.