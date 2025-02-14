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Pakistan'da bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Pakistan'da bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bombalı saldırı düzenlendi. Önceden yola döşenmiş bir patlayıcının kömür madencilerini taşıyan bir aracın geçişi sırasında infilak ettirildiği tespit edildi.

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Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı Harnai'de önceden yola döşenen bir patlayıcı, 17 kömür madencisini taşıyan aracın geçişi sırasında infilak ettirildi. Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yetkililer tarafından yapılan ilk incelemede saldırıda 11 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı açıklandı.

SALDIRIYI ÜSTLENEN OLMADI

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. İran ve Afganistan'la sınırı olan mineral zengini Belucistan, ayrılıkçı etnik Beluç grupların ayaklanmasına sahne oluyor.

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