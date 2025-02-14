Erzurum ve Muş'ta 1303 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Muş ve Erzurum'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. 250’si Muş’ta, 1053’ü Erzurum’da olmak üzere toplam 1303 yerleşim yeriyle ulaşım kesildi. Erzurum’un yedi ilçesinde eğitime ara verilirken, ekipler kapanan yolları açmak için yoğun mesai harcıyor. Şehirler arası ulaşımda da aksama yaşanırken, yetkililer sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

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Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkisini artıran yoğun kar yağışı, Muş ve Erzurum’da hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışının aralıksız sürmesi nedeniyle her iki ilde toplam 1303 yerleşim yerine ulaşım sağlanamazken, ekipler yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

EĞİTİME KAR ENGELİ

Hava sıcaklığının -9 dereceye kadar düştüğü Erzurum’un bazı ilçelerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildi. Çat, Hınıs, Tortum, Pasinler, Tekman, Oltu ve Karayazı ilçelerinde kaymakamlıklar, öğrencilerin güvenliği için eğitim-öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu.

ULAŞIMDA AKSAMALAR YAŞANDI

Yoğun kar yağışı nedeniyle Muş’ta 250 köy yolu, Erzurum’da ise 1053 kırsal mahalle ve köy yolu ulaşıma kapandı. Belediye, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kar yağışı şehirler arası ulaşımı da olumsuz etkiledi. Erzurum-Erzincan, Erzurum-Kars, Erzurum-Bayburt, Erzurum-Bingöl ve Muş-Bingöl kara yollarında ulaşım zaman zaman durma noktasına geldi. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Kar temizleme çalışmalarının hızla devam ettiği bölgede, buzlanma ve tipi riskine karşı ek önlemler alındığı belirtildi. Yetkililer, özellikle kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olması ve acil durumlar için yerel yönetimlerle irtibat halinde kalmaları gerektiğini vurguladı.