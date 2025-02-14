 Dilan Polat ve Engin Polat’a delil yetersizliğinden beraat

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak’ın güzellik merkesinin kurşunlatılmasına ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme, Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile Sezgin Polat’ın delil yetersizliğinden beraatlerine hükmetti.Abone ol
Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezleri sahibi Banu Parlak’ın iş yerlerinin kurşunlatılmasına ilişkin davada karar duruşması bugün görüldü.
Kara para aklama, vergi kaçırma ve yasa dışı bahis soruşturmalarıyla gündeme gelen Polat ailesi, bu davada azmettiricilikle suçlanıyordu.
Anlaşmazlık yaşadıkları iddia edilen sosyal medya fenomeni Banu Parlak’a ait güzellik merkezini, 100 bin lira karşılığında Daltonlar çetesine kurşunlattığı iddia edilen Polatların, 5 yıla kadar hapisleri isteniyordu.
Saldırıyı 100 bin lira karşılığında Daltonlar isimli çetenin gerçekleştirdiği iddia ediliyordu
MOTOSİKLETLİ SALDIRGANLAR KURŞUNLAMIŞTI
Banu Parlak’ın Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı’nda bulunan güzellik merkezi, 1 Ekim 2023 günü saat 02.00 ve 04.30 sıralarında motosikletli şüphelilerce kurşunlanmıştı.
Yargılama devam ederken Banu Parlak, Polat ailesine yönelik şikayetinden vazgeçmişti.
SAVCI 5 YIL HAPİS CEZASI İSTEMİŞTİ
Davaya ilişkin son duruşmada, Dilan, Engin ve Sezgin Polat’ın azmettirme suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.
Bugün karar duruşması görüldü.
Mahkeme heyeti Dilan Polat, Engin Polat ve Sezgin Polat’ın delil yetersizliğinden beraatine hükmetti.