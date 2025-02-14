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Kabinede değişiklik olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken yanıt

Kabinede değişiklik olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken yanıt

Erdoğan, Güneydoğu Asya turu dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kabinede değişiklik olup olmayacağıyla ilgili Erdoğan, "Hiçbir hoca, takımı okumadan sahaya sürmez. Bizler de şu anda üzerinde çalışıyoruz. Gerek ana kademeden, gerek kadınlardan, gerek gençlerden oluşan dinamik bir yapıyı kuracağız." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya, Endonezya ve Pakistan ziyaretleri dönüşü uçakta gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yerel seçimlerin ardından hükümet ve AK Parti'de değişim mesajlarını veren Erdoğan'ın AK Parti büyük kongresi sürecinde kabine revizyonu yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.

Bir gazetecinin parti yönetimi ve kabinede değişiklik olup olmayacağı yönündeki soruya Erdoğan şu yanıtı verdi:

"HİÇBİR HOCA, TAKIMI OKUMADAN SAHAYA SÜRMEZ"

Sahaya nasıl bir takım süreceğiz, bunu benden öğrenmek istiyorsunuz. Hiçbir hoca, takımı okumadan sahaya sürmez. Bizler de şu anda üzerinde çalışıyoruz. İşte İstanbul'u gördünüz, nasıl bir coşku vardı. Bu coşkunun yanında nasıl bir yapılanma orada gerçekleştirdik. İstanbul’da da aynı kadroyla sahaya çıkmadık. Gerek ana kademede gerek gençlik ve kadın kollarında güzel bir kadroyu yeni il başkanımızla beraber sahaya sürdük. Şimdi de bir taraftan ayın 23'ünde gerçekleştireceğimiz kongre için hazırlığımızı yapıyoruz. Orada da gerek ana kademeden, gerek kadınlardan, gerek gençlerden oluşan dinamik bir yapıyı kuracağız. Bu dinamik yapıyla da inşallah tüm Türkiye'nin demografik yapısını göz önünde bulundurarak bir liste hazırlayacak ve siyaset arenasına inşallah sunacağız. AK Parti olarak kongrelerimizi her zaman yenilenme ve tazelenme için fırsat olarak gördük. Her kongremiz AK Parti ve Türkiye için önemli dönüm noktaları da olmuştur. Çünkü partimizi ve ülkemizi yöneten kadrolarımızı Büyük Kongrelerimizle belirledik. Bu süreçleri de her zaman bir makam yarışı olarak değil, hizmet aşkıyla yanan kadrolar arasında bayrak yarışı olarak gördük. Amacımız her zaman, partimizi daha ileriye taşımak ve hizmet anlayışımızı güçlendirmek oldu.

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