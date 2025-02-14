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Kayseri'de FETÖ operasyonu: Örgüt üyesi aranan 3 firari yakalandı!

Kayseri'de FETÖ operasyonu: Örgüt üyesi aranan 3 firari yakalandı!

Kayseri'de İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY’nin gaybubet evine yapılan operasyonda, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan haklarında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası bulunan 47 yaşındaki S.A. ile 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası olan 53 yaşındaki L.K. ve aynı suçtan hakkında arama kararı bulunan 46 yaşındaki S.B. yakalandı.

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Kayseri'de FETÖ/PDY’nin gaybubet evine düzenlenen operasyonda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü ile aranan 1 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY’nin gaybubet evini tespit edip adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan haklarında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası bulunan S.A. (47) ile 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası olan L.K. (53) ve aynı suçtan hakkında arama kararı bulunan S.B. (46) yakalandı.

2 HÜKÜMLÜ TUTUKLANDI

S.A.'nın örgüt içinde emniyet personelinden sorumlu mahrem hizmetler yapılanması yürüten ihraç öğretmen olduğu, L.K.'nin ise örgüt içinde Milli Eğitim Bakanlığı personelinden sorumlu yardımcı olarak faaliyet yürüten öğretmen olduğu öğrenildi. S.B.'nin de yine örgüt içinde emniyet personelinden sorumlu mahrem hizmetler yapılanmasında olduğu bildirildi.

Gözaltına alınan hükümlüler S.A. ve L.K., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konulurken, S.B.'nin işlemleri sürüyor.

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