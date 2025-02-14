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Özel sağlık kuruluşunda "fiyat pazarlığı" yapılan hastanın tedavisi kamu hastanesinde yapıldı

Özel sağlık kuruluşunda "fiyat pazarlığı" yapılan hastanın tedavisi kamu hastanesinde yapıldı

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, özel sağlık kuruluşunda "fiyat pazarlığı" yapılan hastanın bugün kamu hastanesinde başarılı anjiyo operasyonu geçirdiğini bildirdi.

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Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Doç. Dr. Güner, İstanbul'daki bir özel sağlık kuruluşunda yaşanan olayla ilgili gerekli tüm idari yaptırımların hızla uygulandığını belirtti.

Söz konusu hastanenin anjiyografi ünitesinin mühürlendiğini vurgulayan Güner, "Olayın ardından hastamız kamu hastanesinde tedavi altına alınmış ve bugün başarılı bir anjiyo operasyonu geçirmiştir. Genel sağlık durumu iyi olup en kısa sürede taburcu edilmesi planlanmaktadır." ifadesini kullandı.

Olay: İstanbul'da yaşayan 51 yaşındaki B.T., 13 Ocak'ta göğüs ağrısı şikayetiyle Taksim'de bir hastaneye başvurdu. Yapılan testler sonucu üç damarının tıkalı olduğunu ve acilen anjiyo yapılması gerektiği belirtilen B.T., gece saatlerinde Bakırköy’de bulunan özel bir hastaneye sevk edildi.

B.T., anjiyo sırasında hastane muhasebecisinin ameliyat odasına girerek kendisiyle stent fiyatlarını konuştuğunu belirtti. Söz konusu anlara ilişkin görüntülerde, iddiaya göre hastane muhasebecisinin, "15'e 18'e ve 20'ye var" diyerek hastaya fiyat belirttiği anlar görülüyor. B.T., ayrıca, kendisine en uygun fiyatlı stentin takılmasını istediğini, ancak üçüncü stent için 50 bin lira talep edildiğini söyledi.

B.T., muhasebecinin hiçbir koruyucu ekipman giymeden odaya girdiğini ve aynı hastanede o gün gelen herkese benzer işlemler yapıldığını öne sürdü. B.T., tüm ödemelerin nakit olarak alındığını ve bu yöntemin, yapılan işlemlerle ilgili şikayet edilmesini engellemek için uygulandığını iddia etti.

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