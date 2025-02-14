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Asil Nadir'e kimler kumpas kurdu? Hadi Özışık ve Gaffar Yakınca Asil Nadir'i böyle anlattı

Kıbrıslı iş insanı Asil Nadir, Lefkoşa'da tedavi gördüğü hastanede, 9 Şubat Pazar günü çoklu organ yetmezliği sonucunda vefat etmişti. Hadi Özışık ve Gaffar Yakınca Flash Haber TV'de Asil Nadir hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

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Kolan British Hastanesi'nde 4 Şubat'tan bu yana tedavi gören ve son döneminde yoğun bakıma alınan 83 yaşındaki iş insanı Asil Nadir'in yaşamını yitirdiğine dair haberi eşi Nur Nadir sosyal medya hesabından paylaştı.

Geçen hafta durumu kritikleşen Nadir için hastane tarafından kan bağışı çağrısında bulunulmuştu.

Hepsini ve daha fazlasını gündemde yer alan diğer önemli gelişmeleri Hadi Özışık ve Gaffar Yakınca Flash Haber TV ekranlarında değerlendirdi.

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