İstanbul için tarih verildi: Kar bu sefer daha sert gelecek
Kar, İstanbul'u terk etti derken Meteoroloji megakent için yeni kar yağışı uyarısı yaptı. Önümüzdeki hafta İstanbul, Sibirya üzerinden gelecek yeni soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Soğuk hava beraberinde kar da getirecek. Ayrıntıları Dilek Çalışkan aktardı.
Meteoroloji'den yeni uyarı geldi. Kar, İstanbul'a geri dönüyor.
İstanbul haftayı kar yağışıyla geçirdi. Okullar tatil edildi. Kar, İstanbul'u terk edecek ve havalar ısınacak diye beklenirken megakent Sibirya'dan gelecek yeni soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek.
Soğuk hava ile birlikte kar da geliyor. Yurt genelinde de sıcaklıklar hissedilir seviyede düşecek. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, "İstanbul'da da ayın 19'u ile 22'si arası kar ihtimali oldukça yüksek." dedi.
Havanın geçen haftakinden daha soğuk olacağına dikkat çeken Çalışkan, "Hem nem var hem sıcaklıklar çok düşük. Bu seferki kar yağışı geçen haftakine göre daha yoğun gözüküyor." diye konuştu.