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Bakanlıktan ‘14 Şubat’ paylaşımı: Seviyorsan git evlen bence

Bakanlıktan ‘14 Şubat’ paylaşımı: Seviyorsan git evlen bence

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 14 Şubat Sevgililer Günü kapsamında sosyal medyadan "Seviyorsan git evlen bence..." paylaşımı yaptı. Bakanlık bu paylaşımının altına bakanlığın 'Evlilik Kredisi' uygulamasını paylaşarak 'Aile Yılı' etiketini kullandı.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'aile konusundaki her türlü çalışmayı zirveye taşıyacakları bir süreç' olarak 2025'in Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025'i 'Aile Yılı' ilan ettiğini duyurmuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle dikkat çeken bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Paylaşımda "Seviyorsan git evlen bence…" ifadesi kullanıldı. Ayrıca bakanlık bu paylaşımının altına bakanlığın 'Evlilik Kredisi' uygulamasını paylaşarak 'Aile Yılı' etiketini kullandı.

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