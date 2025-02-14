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Esenler Belediyesi, Gazze'de iftar sofrası kuracak

Esenler Belediyesi, Gazze'de iftar sofrası kuracak

Esenler Belediyesi, geleneksel olarak düzenlediği toplu iftar programlarını iptal ederek, ramazan sofralarını Gazze'de kuracak.

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Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ramazan ayının bereketi bu yıl Gazzelilerle paylaşılacak.

Esenler Belediyesince iptal edilen toplu iftarların dışında, her yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahibi vatandaşlar için "Alo İftar" ve "Eve Teslim İftar" hizmetleri devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, insanlığın 21. yüzyılda yaşadığı en büyük katliamlardan birine şahit olurken seyirci kalan değil, kardeşlerinin yarasına merhem olan bir belediye olmak istediklerini kaydetti.

Göksu, "Esenler'de yapacağımız bütün toplu iftarları iptal ederek, bu iftarlara harcayacağımız bütçeyi Gazze'de iftar sofraları kurarak, kardeşlerimize göndermeye karar verdik." ifadelerini kullandı.

İlçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara iftar sofraları kurmaya devam edeceklerini vurgulayan Göksu, bir iftar Esenler'de, bir iftar Gazze'de kurmak istediklerini belirtti.

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