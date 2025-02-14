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Hakan Fidan, Münih'te dışişleri bakanlarıyla görüştü

Hakan Fidan, Münih'te dışişleri bakanlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) çerçevesinde Almanya, ABD ve İngiltere'nin dışişleri bakanlarıyla önemli görüşmeler yaptı. Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Gazze, Suriye ve Ukrayna-Rusya savaşını değerlendirirken, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile de Suriye ve transatlantik ilişkiler üzerine bir toplantı gerçekleştirdi. Ayrıca, Mısır Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü.

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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Bakan Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Bearbock ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) marjında görüşme gerçekleştirdi.

PEŞ PEŞE GAZZE VE SURİYE GÖRÜŞMESİ

Dışişleri Bakanı Fidan ile ABD’li mevkidaşı Rubio ilk yüz yüze görüşmede Suriye’deki durum, Gazze’deki gelişmeler ve Ukrayna-Rusya savaşındaki konuları değerlendirdi.

Fidan'ın Baerbock ile gerçekleştirdiği görüşmede ise Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili gelişmeler ve Suriye'deki güvenlik durumu değerlendirildi, transatlantik ilişkilerindeki son durum ele alındı.

Bakan Fidan, konferans marjında öğle saatlerinde İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile bir araya gelirken, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati'yle de telefonda görüşmüştü.

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