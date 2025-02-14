Bolu'daki yangın sonrası Muğla'da 508 otel denetlendi, 98'i kapatıldı

Muğla Valisi İdris Akbıyık, il genelinde 508 otel ve tesisin denetlendiğini, bunlardan 98'inin eksiklikler giderilene kadar kapatıldığını ve 154'ünün de kapatma işlemlerinin sürdüğünü açıkladı.

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Muğla Valisi İdris Akbıyık, il genelinde 508 otel ve tesisin yerinde incelendiğini, 98'inin eksiklikleri giderilinceye kadar kapatıldığını, 154'ünün de kapatma işlemlerinin devam ettiğini bildirdi.

Valilik 75. Yıl Salonu'nda konuşan Akbıyık, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan, 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Muğla'da bulunan tesislerde Valilik koordinesinde il ve ilçelerde kurdukları komisyonlarla denetim gerçekleştirdiklerini belirten Akbıyık, "İl ve ilçe denetim komisyonları oluşturduk. Bugüne kadar 508 otel ve tesisi denetledik. Bunlardan 98'i işlemlerini tamamlayana kadar kapatıldı. 154 otel ve tesisin de kapatma işlemleri devam ediyor, ilgili belediyelere bildirildi." dedi.

Muğla Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki tüm tesislerin de denetlendiğini ifade eden Akbıyık, tespit edilen eksikliklerin giderildiğini, konuyu hassasiyetle takip ettiklerini kaydetti.

PEKİ REZERVASYON YAPANLAR NE YAPACAK?

TÜKONFED Başkan Vekili Av. İbrahim Güllü, konaklama hizmeti veremeyen işletmelerin durumu derhal tüketicilere yazılı olarak bildirmeleri gerektiğine dikkat çekti.

Av. Güllü, “İptal edilen rezervasyonlar ve konaklama hizmetinin sunulamaması, otelden kaynaklanan bir durum olduğundan, tüketicinin kusuru bulunmamaktadır. Bu, aynı zamanda mücbir sebep kapsamında değerlendirilir” dedi.

Güllü, iptal nedeniyle tüketiciye ödenen ücretlerin tamamının geri ödenmesi gerektiğini ve tüketicinin, hizmetin gerçekleşeceğine inanarak yaptığı zorunlu giderleri de işletmeden talep edebileceğini belirtti.

2025 yılı itibariyle 149 bin liranın altındaki ihtilaflar için hakem heyetlerine başvurulabileceğini, 149 bin lira ve üzeri ihtilaflarda ise önce arabuluculuk görüşmelerinin yapılması, ardından mahkemeye başvurulması gerektiğini ifade etti.