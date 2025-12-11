Meteoroloji uyardı! İzmir, İstanbul, Ankara'da yağmur yağacak mı?
Meteoroloji hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Yurdun kuzeyi ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar beklenirken günay kesimlerinde sıcaklık mevsim normalleri üzerinde seyredecek. İşte il il beklenen hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu’nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun güney ve batı kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
BURSA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu