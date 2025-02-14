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Trump’ın sabıka fotoğrafı Oval Ofis’e asıldı

Trump’ın sabıka fotoğrafı Oval Ofis’e asıldı

ABD Başkanı Donald Trump’ın sabıka fotoğrafı, ABD Beyaz Sarayı’ndaki Oval Ofis'in girişine asıldı. Trump, 2023 yılında Georgia eyaletinde seçimlere hile karıştırma suçlamasıyla mahkemeye çağrılarak sabıka fotoğrafı çekilen ilk eski ABD Başkanı olmuştu. Sosyal medyada fotoğrafın, New York Post’un manşetiyle çerçevelenerek duvara asıldığı görüldü.

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ABD'de Oval Ofis'in girişindeki duvara Başkan Donald Trump'ın sabıka fotoğrafının asılması dikkati çekti.

The Hill'in haberine göre, Trump'ın sabıka fotoğrafı, Beyaz Saray'da Oval Ofis'in girişine asıldı.

Sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlarda, sabıka fotoğrafının New York Post'a manşet olmuş haliyle çerçevelenerek duvara asıldığı görüldü.

Trump 2023'te, Georgia eyaletinde, seçimlere hile karıştırmakla suçlandığı dava kapsamında mahkemeye çağrılarak sabıka fotoğrafı çekilen ilk eski ABD Başkanı olmuştu.

Söz konusu sabıka fotoğrafı, Trump ve destekçileri için "siyasi olarak hedef alınmanın" bir simgesi haline gelmişti.

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