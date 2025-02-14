Fenerbahçe Beko - Galatasaray salon karıştı! 3'ncü anons...

Şanlıurfa'da düzenlenen Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe Beko, Galatasaray'ı 89-74 mağlup ederek finale yükseldi. Hakemlerin salona atılan yabancı maddeler nedeniyle 3 kez anons yapmasının ardından oyuncular soyunma odasına gitti. Yeniden başlayan maçta Fenerbahçe Beko, Galatasaray'l 89-74 yenerek finale yükseldi.Abone ol
Şanlıurfa'da gerçekleştirilen Türkiye Kupası Dörtlü Finalinde Fenerbahçe Beko ile Galatasaray, finale yükselecek ekip olmak adına karşı karşıya geldiler.
Fenerbahçe Beko ilk çeyreği 22-16, devreyi 42-35 önde kapattı. Sarı lacivertliler oyun üstünlüğünü üçüncü çeyrekte de sürdürdü ve son periyoda 64-46 önde girdi.
Son çeyreğin ikinci dakikasında sahaya atılan yabancı maddeler üzerine yapılan 3'üncü anons sonrası Galatasaraylı oyuncular ve hakemler soyunma odasına gitti.
Hakemler, derbide 3. anonsu yaptırdı. Fenerbahçeli taraftarların salondan çıkarılmasının ardından maç kaldığı yerden devam etti.
Karşılaşmanın kalan bölümünde Fenerbahçe Beko, farkı korudu ve parkeden 89-74 galip ayrıldı. Sarı-lacivertli ekibin, finaldeki rakibi Beşiktaş Fibabanka oldu.
İşte derbide yaşananlar
Sahaya atılan yabancı maddeler sonrası hakemler ve Galatasaray soyunma odasına gitti. pic.twitter.com/UZuYjq0sa7— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) February 14, 2025