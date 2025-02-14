BIST 9.878
DOLAR 36,22
EURO 38,01
ALTIN 3.355,05
HABER /  SPOR

Fenerbahçe Beko - Galatasaray salon karıştı! 3'ncü anons...

Fenerbahçe Beko - Galatasaray salon karıştı! 3'ncü anons...

Şanlıurfa'da düzenlenen Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe Beko, Galatasaray'ı 89-74 mağlup ederek finale yükseldi. Hakemlerin salona atılan yabancı maddeler nedeniyle 3 kez anons yapmasının ardından oyuncular soyunma odasına gitti. Yeniden başlayan maçta Fenerbahçe Beko, Galatasaray'l 89-74 yenerek finale yükseldi.

Abone ol

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen Türkiye Kupası Dörtlü Finalinde Fenerbahçe Beko ile Galatasaray, finale yükselecek ekip olmak adına karşı karşıya geldiler.

Fenerbahçe Beko ilk çeyreği 22-16, devreyi 42-35 önde kapattı. Sarı lacivertliler oyun üstünlüğünü üçüncü çeyrekte de sürdürdü ve son periyoda 64-46 önde girdi.

Son çeyreğin ikinci dakikasında sahaya atılan yabancı maddeler üzerine yapılan 3'üncü anons sonrası Galatasaraylı oyuncular ve hakemler soyunma odasına gitti.

Hakemler, derbide 3. anonsu yaptırdı. Fenerbahçeli taraftarların salondan çıkarılmasının ardından maç kaldığı yerden devam etti.

Karşılaşmanın kalan bölümünde Fenerbahçe Beko, farkı korudu ve parkeden 89-74 galip ayrıldı. Sarı-lacivertli ekibin, finaldeki rakibi Beşiktaş Fibabanka oldu.

İşte derbide yaşananlar

ÖNCEKİ HABERLER
Adana Demirspor ile Antalyaspor 1 puana razı
Adana Demirspor ile Antalyaspor 1 puana razı
Putin'e askeri tehdit! Rusya'dan sert açıklama: Açıklık getirin
Putin'e askeri tehdit! Rusya'dan sert açıklama: Açıklık getirin
TFF yeni cezaları açıkladı! Sahadan çekilen takım...
TFF yeni cezaları açıkladı! Sahadan çekilen takım...
Avrupa Birliği'nden ABD'ye büyük rest! Misilleme...
Avrupa Birliği'nden ABD'ye büyük rest! Misilleme...
Bolu'daki yangın sonrası Muğla'da 508 otel denetlendi, 98'i kapatıldı
Bolu'daki yangın sonrası Muğla'da 508 otel denetlendi, 98'i kapatıldı
Hakan Fidan, Münih'te dışişleri bakanlarıyla görüştü
Hakan Fidan, Münih'te dışişleri bakanlarıyla görüştü
Erdoğan, Trump'ın Gazze planını eleştirdi: Bu yol yanlış bir yol
Erdoğan, Trump'ın Gazze planını eleştirdi: Bu yol yanlış bir yol
PKK’lı terörist Yunanistan'a kaçmaya çalırken yakalandı
PKK’lı terörist Yunanistan'a kaçmaya çalırken yakalandı
İstanbul'da suç örgütlerine darbe: 54 tutuklama
İstanbul'da suç örgütlerine darbe: 54 tutuklama
Trabzonspor, öldürülen taraftarı Minguzzi'nin fotoğrafının yer aldığı tişörtle sahaya çıkacak
Trabzonspor, öldürülen taraftarı Minguzzi'nin fotoğrafının yer aldığı tişörtle sahaya çıkacak
Yoğun kar! 530 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Yoğun kar! 530 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Esir takası devam edecek mi? Netanyahu'nun ofisinden açıklama
Esir takası devam edecek mi? Netanyahu'nun ofisinden açıklama