Putin'e askeri tehdit! Rusya'dan sert açıklama: Açıklık getirin

Kremlin, ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'in "Putin’e karşı kullanılabilecek ekonomik ve askeri baskı araçları da var" şeklindeki tehditkar açıklamalarına Beyaz Saray'dan açıklık getirmesini talep etti. Vance, söz konusu ifadelerin ardından açıklama yaparak, bu ifadelerin çarpıtıldığını belirtti.

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Rusya’dan, ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'in Münih Güvenlik Konferansı öncesinde Wall Street Journal'a verdiği röportajda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik askeri tehdit içeren sözlerine tepki geldi.

PUTİN'İ TEHDİT EDEN YARDIMCININ SÖZLERİNE AÇIKLIK GETİRİLMESİNİ İSTEDİ

Kremlin’den yapılan açıklamada, JD Vance’in "Putin’e karşı kullanılabilecek ekonomik baskı araçları ve tabii askeri baskı araçları da var" sözlerine açıklık getirmesi istendi.

NE OLMUŞTU?

Vance WallStreet Journal'a verdiği röportajda, Rusya’nın Ukrayna ile barış antlaşmasını kabul etmemesi halinde ekonomik yaptırım ve askeri müdahale seçeneklerinin masada olduğunu söylemişti.

Vance, "Putin’e karşı kullanılabilecek ekonomik baskı araçları ve tabii askeri baskı araçları da var" ifadelerini kullanmıştı.

Röportajın yaynlanmasının ardından Vance, Wall Street Journal'ın sözlerini "çarpıttığını" açıklamıştı.