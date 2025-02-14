BIST 9.878
DOLAR 36,22
EURO 38,04
ALTIN 3.359,58
HABER /  DÜNYA

Putin'e askeri tehdit! Rusya'dan sert açıklama: Açıklık getirin

Putin'e askeri tehdit! Rusya'dan sert açıklama: Açıklık getirin

Kremlin, ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'in "Putin’e karşı kullanılabilecek ekonomik ve askeri baskı araçları da var" şeklindeki tehditkar açıklamalarına Beyaz Saray'dan açıklık getirmesini talep etti. Vance, söz konusu ifadelerin ardından açıklama yaparak, bu ifadelerin çarpıtıldığını belirtti.

Abone ol

Rusya’dan, ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'in Münih Güvenlik Konferansı öncesinde Wall Street Journal'a verdiği röportajda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik askeri tehdit içeren sözlerine tepki geldi.

PUTİN'İ TEHDİT EDEN YARDIMCININ SÖZLERİNE AÇIKLIK GETİRİLMESİNİ İSTEDİ

Kremlin’den yapılan açıklamada, JD Vance’in "Putin’e karşı kullanılabilecek ekonomik baskı araçları ve tabii askeri baskı araçları da var" sözlerine açıklık getirmesi istendi.

NE OLMUŞTU?

Vance WallStreet Journal'a verdiği röportajda, Rusya’nın Ukrayna ile barış antlaşmasını kabul etmemesi halinde ekonomik yaptırım ve askeri müdahale seçeneklerinin masada olduğunu söylemişti.

Vance, "Putin’e karşı kullanılabilecek ekonomik baskı araçları ve tabii askeri baskı araçları da var" ifadelerini kullanmıştı.

Röportajın yaynlanmasının ardından Vance, Wall Street Journal'ın sözlerini "çarpıttığını" açıklamıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
TFF yeni cezaları açıkladı! Sahadan çekilen takım...
TFF yeni cezaları açıkladı! Sahadan çekilen takım...
Avrupa Birliği'nden ABD'ye büyük rest! Misilleme...
Avrupa Birliği'nden ABD'ye büyük rest! Misilleme...
Bolu'daki yangın sonrası Muğla'da 508 otel denetlendi, 98'i kapatıldı
Bolu'daki yangın sonrası Muğla'da 508 otel denetlendi, 98'i kapatıldı
Hakan Fidan, Münih'te dışişleri bakanlarıyla görüştü
Hakan Fidan, Münih'te dışişleri bakanlarıyla görüştü
Erdoğan, Trump'ın Gazze planını eleştirdi: Bu yol yanlış bir yol
Erdoğan, Trump'ın Gazze planını eleştirdi: Bu yol yanlış bir yol
PKK’lı terörist Yunanistan'a kaçmaya çalırken yakalandı
PKK’lı terörist Yunanistan'a kaçmaya çalırken yakalandı
İstanbul'da suç örgütlerine darbe: 54 tutuklama
İstanbul'da suç örgütlerine darbe: 54 tutuklama
Trabzonspor, öldürülen taraftarı Minguzzi'nin fotoğrafının yer aldığı tişörtle sahaya çıkacak
Trabzonspor, öldürülen taraftarı Minguzzi'nin fotoğrafının yer aldığı tişörtle sahaya çıkacak
Yoğun kar! 530 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Yoğun kar! 530 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Esir takası devam edecek mi? Netanyahu'nun ofisinden açıklama
Esir takası devam edecek mi? Netanyahu'nun ofisinden açıklama
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın, FIBA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın, FIBA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi
Esenler Belediyesi, Gazze'de iftar sofrası kuracak
Esenler Belediyesi, Gazze'de iftar sofrası kuracak