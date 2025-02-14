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Adana Demirspor ile Antalyaspor 1 puana razı

Adana Demirspor ile Antalyaspor 1 puana razı

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Adana Demirspor, sahasında Onvo Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelede her iki ekip de girdiği pozisyonları değerlendiremezken, taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

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Trendyol Süper Lig'in 24. hafta açılış mücadelesinde Adana Demirspor ile Onvo Antalyaspor 1-1 berabere kaldı.

48. dakikada Van De Streek'in ceza sahasına ortasında topla buluşan Samudio'nun çalımının ardından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Vedat Karakuş'ta kaldı.

61. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Maestro'nun şutunda kaleci Piric gole izin vermedi.

70. dakikada sağdan ceza sahasına giren Van De Streek'in vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Vedat Karakuş kontrol etti.

90+2 dakikada sol kanattan Osman Kaynak'ın ortasında ceza sahasında topla buluşan Aimbetov'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

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