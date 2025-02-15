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Batman’da korkunç olay! Tren yolu kenarında ceset bulundu

Batman’da korkunç olay! Tren yolu kenarında ceset bulundu

Batman’ın Belde Mahallesi’nde demir yolu kenarında hareketsiz yatan bir kişinin cansız bedeni bulundu.

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Batman’da demir yolunun kenarında erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Belde Mahallesi'nde demir yolu kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, söz konusu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kenan Başak'a (45) ait olduğu tespit edilen ceset, incelemenin ardından otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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