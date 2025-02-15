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İstanbul'da hastane skandalı: Savcılık harekete geçti

İstanbul'da hastane skandalı: Savcılık harekete geçti

İstanbul'da özel bir sağlık kuruluşunda acil müdahale sırasında hastayla ücret pazarlığı yapılmasına ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Olayın görüntüleri sonrası İl Sağlık Müdürlüğü inceleme yaparak anjiyografi ünitesini mühürledi.

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İstanbul'daki özel bir sağlık kuruluşunda acil müdahale sırasında hastayla "fiyat pazarlığı" yapılmasına ilişkin savcılıkça soruşturma başlatıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, özel sağlık kuruluşunda yaşanan ve sosyal medya ile basında görüntüleri yer alan olayla ilgili resen soruşturma başlattı.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, görüntülerin ortaya çıkmasının ardından özel sağlık kuruluşuna giderek tutanak tutmuş, incelemeler sonrası anjiyografi ünitesi mühürlenmişti.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, söz konusu hastanın bugün kamu hastanesinde başarılı bir anjiyo operasyonu geçirdiğini duyurmuştu.

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