Öğrencilere akıllı telefon alırken ÖTV yok! Modeller belli oldu, bir şartla...

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan yeni bir düzenleme ile üniversite öğrencilerinin artık diledikleri elektronik ürünleri ÖTV'den muaf olarak alması amaçlanıyor. Üstelik bunun sadece tek bir şartı var. İşte detaylar ve modele göre değişen ÖTV'siz akıllı telefon fiyatları...