"Kahtalı Mıçe" olarak tanınan sanatçı Mustafa Kahtalı vefat etti

"Kahtalı Mıçe" olarak tanınan ses sanatçısı Mustafa Kahtalı, Antalya'da 74 yaşında yaşamını yitirdi.

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Yaklaşık bir yıldır Antalya'da kanser tedavisi gören Mustafa Kahtalı, gece geç saatlerde özel hastanede hayatını kaybetti.

Kahtalı memleketi Kahta'da adını taşıyan kültür merkezinde yapılacak törenin ardından, Ulu Camii'nde kılınacak namaz sonrası, Karşıyaka Belediye Mezarlığı'nda defnedilecek.

İnce bağırsak kanserine yakalanmıştı

Mustafa Kahtalı'ya geçen Şubat ayında ince bağırsak kanseri teşhisi konulmuştu. Türk Halk Müziği sanatçısı, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde tedavi görmeye başlamıştı.

Bağırsakları tümörle kaplanan ve karaciğerine metastaz yapan sanatçı, kemoterapi almıştı. 8 ay boyunca üniversite hastanesinde tedavisi yapılan Mıçe, son 4 ayını Yaşam Vakıf Hastanesi'nde geçirdi.

Sevenlerinden dua istemişti

Sanatçının gırtlak kanseri olduğu iddia edilmiş, Kahtalı Mıçe bunun üzerine "Gırtlak kanseri olduğum doğru değil. Ancak sağlık problemlerim var. İnce bağırsağımın üstünde iki tane kitle tespit edildi. Bu yüzden kemoterapi tedavisi görüyorum. Tedavi sürecim devam ediyor, biraz yorgunum ama iyiyim. Lütfen asılsız haberlere inanmayın” açıklamasını yaparak sevenlerinden dua istemişti.

Kahtalı Mıçe kimdir?

Asıl adı Mustafa Aslan olan Mustafa Kahtalı, 1953'te Adıyaman Kahta'da dünyaya geldi. Çocukluğunu pamuk tarlalarında çalışarak geçirdi.

17 Yaşından itibaren Adıyaman, Gaziantep, İstanbul ve Şanlıurfa'da türkü seslendirdi. Beden Terbiyesi İl Müdürlüğünde çalıştı. 1991 yılında İstanbul'a göç etti daha sonra Şanlıurfa'ya yerleşti.



1980 ihtilalinden sonra Kürtçe şarkı söylediği için 1 yıl cezaevinde yattı. İlk albümü 'Kara Gözlüm'ü memleketi Adıyaman'da yaptıktan bir yıl sonra İstanbul'a giderek çıkardığı 'Gurbet Kuşu' albümüyle şöhreti yakaladı.

Nuri Sesigüzel, Ahmet Sezgin, Sami Kasap, Mahsuni Şerif gibi sanatçıların eserlerini okudu, 30 albüm çıkardı.

Mustafa Kahtalı, Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depremlerine Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yakalandı.

7.7 büyüklüğündeki depremde 100'e yakın akrabasını kaybeden ünlü sanatçı, "Bomba attılar sandım. Dışarıya kendimizi zor attık. Taş üstünde taş kalmamıştı. Kime koşsak evi yıkılmıştı. 100'e yakın akrabamı kaybettim. Yaşadığıma sevinemiyorum. Burası artık Adıyaman değil acıyaman" demişti.

Mustafa Kahtalı'nın 1975 yılında evlendiği Hülya hanımdan 2 kız, 2 erkek 4 çocuğu vardır.

Albümleri:

"Kara Gözlüm (1985), Gurbet Kuşu (1986), Dilek Dağı (1987), Dünden Bugüne Gazellerimiz (1988), Acı Günlerim (1989), Tanımaz Olaydım-Son Günlerde (1991), Böyle Olur mu-Nerdesin (1993), Şu Gurbetin Garibiyim (1995), Dön Babom-Çıkalım Nemrut Dağına (1996), Adaklar Ettim-Zelğo Can (1997), Damımıza Kar Yağdı (1999), Usta ile Çırak (2002), Tık Dedi (2003), Ben Adamı Gözlerinden Tanırım (Şiirler) (2003), Düğünümüz Şen Ola-Mıçe Babo (2006), Siz Gidin Biz Geloğ-Komşu Naile (2009), Bir Peru Gördüm-Edi Bese (2013), Yıllar Sensiz Geçiyor (2016), Tencere Dibin Kara (2023)"