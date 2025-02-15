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Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan görevden uzaklaştırıldı yerine Van Valisi Balcı atandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan görevden uzaklaştırıldı yerine Van Valisi Balcı atandı

İçişleri Bakanlığınca, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan görevden uzaklaştırılırken Van Valisi Ozan Balcı, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 2023/77 esas sayılı dosyası kapsamında 11 Şubat 2025'te görülen duruşmasında 'silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası alması nedeniyle Abdullah Zeydan, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır."

Açıklamada, aynı kanunun 45'inci ve 46'ncı maddeleri uyarınca Van Valisi Ozan Balcı'nın Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği bildirildi.

Van Valisi Ozan Balcı göreve başladı

İçişleri Bakanlığınca, Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Van Valisi Ozan Balcı, sabah saatlerinde belediye binasına geldi.

Kurum amirleri ve yetkililer tarafından karşılanan Balcı, makama geçerek göreve başladı.

Polis ekipleri, belediye binası çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Görevden uzaklaştırılan Abdullah Zeydan'a ceza verilmesinin ardından belediye binası önünde toplanan kalabalık için kurulan çadır, görevlilerce kaldırıldı.

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