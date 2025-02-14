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En uzun ömürlü otomobiller hangisi? Listenin başında o marka var...

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En uzun ömürlü otomobiller hangisi? Listenin başında o marka var...

iSeeCars, 400 milyondan fazla araç üzerinde yaptığı araştırmada, araçların sadece yüzde 8,6’sının 400 bin kilometreye ulaşabileceğini açıkladı.

En uzun ömürlü otomobiller hangisi? Listenin başında o marka var...

400 milyondan fazla araç üzerinde araştırma yapan iSeeCars, genel ortalamanın yüzde 8,6 olduğunu bildirdi.

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En uzun ömürlü otomobiller hangisi? Listenin başında o marka var...

Ülkemizde de sorunsuzluğu ile bilinen Toyota, hiç şüphesiz en sorunsuz otomobil markası olarak tarihe geçecektir. 

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En uzun ömürlü otomobiller hangisi? Listenin başında o marka var...

En sağlam 30 otomobil listesinin ilk beş sırasını dolduran Toyota, yüzde 25,9’dan yüzde 36,6’ya uzanan kilometre ihtimali ile sağlamlığını kanıtlıyor. 

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En uzun ömürlü otomobiller hangisi? Listenin başında o marka var...

Listenin altıncı sırasını Honda Ridgeline doldururken, yedinci sırada Chevrolet Suburban yer alıyor.

Ardından yine Toyota listede adından söz ettiriyor. Lexus GX dokuzuncu sırayı doldururken, ilk 10’un son isemi Chevrolet Silverado 1500 oluyor.

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