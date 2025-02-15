BIST 9.878
DOLAR 36,22
EURO 38,00
ALTIN 3.360,84
HABER /  GÜNCEL

39 ilde FETÖ'ye yönelik 'Kıskaç' operasyonu! 103 şüpheli gözaltına alındı

39 ilde FETÖ'ye yönelik 'Kıskaç' operasyonu! 103 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-39" operasyonlarında 103 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Abone ol

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 39 ilde FETÖ'ye yönelik son 1 haftadır süren Kıskaç-39 operasyonlarında, 103 zanlının yakalandığını belirtti.

Bakan Yerlikaya, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince Adana, Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Ordu, Osmaniye, Samsun, Sivas, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Yozgat'ta operasyonlar düzenlendiğini ifade etti.

Operasyonda yakalananlara ilişkin bilgi veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Operasyonlarda yakalanan şüpheliler, FETÖ terör örgütünün 'askeri mahrem yapılanması' ve 'öğrenci yapılanması' içerisinde faaliyet yürütmek, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak, münferit sınav soruşturmaları kapsamında mülakatlarda avantajlı olarak kodlanmak ve örgüt evlerinde kamu sınavlarına hazırlanmak, örgütün 'gaybubet evi' olarak adlandırdıkları hücre evlerinde barınmak, örgütün kripto haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olmak suçlarından aranıyordu.

Ayrıca operasyonlarda FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanlar da yakalandı. FETÖ elebaşının ölümünden sonra da bu hain terör örgütüne yönelik yürüttüğümüz mücadelede hiçbir gevşemeye yer yok."

ÖNCEKİ HABERLER
Zelenskiy şartını açıkladı! "Putin'le oturup savaşı durduracağız"
Zelenskiy şartını açıkladı! "Putin'le oturup savaşı durduracağız"
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Yurdunuseven trafik kazası geçirdi
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Yurdunuseven trafik kazası geçirdi
"Kahtalı Mıçe" olarak tanınan sanatçı Mustafa Kahtalı vefat etti
"Kahtalı Mıçe" olarak tanınan sanatçı Mustafa Kahtalı vefat etti
Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan görevden uzaklaştırıldı yerine Van Valisi Balcı atandı
Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan görevden uzaklaştırıldı yerine Van Valisi Balcı atandı
Gazze'de kıyamet kopacak mı? Donald Trump'tan esir takasıyla ilgili yeni açıklama
Gazze'de kıyamet kopacak mı? Donald Trump'tan esir takasıyla ilgili yeni açıklama
Batı Şeria'da İsrailli, aracıyla Filistinli çiftçiyi aracıyla ezmeye çalıştı
Batı Şeria'da İsrailli, aracıyla Filistinli çiftçiyi aracıyla ezmeye çalıştı
CHP'ye 'şaibeli kurultay' soruşturmasında tanık delege ifade verdi: Para teklif edildi
CHP'ye 'şaibeli kurultay' soruşturmasında tanık delege ifade verdi: Para teklif edildi
Konya'da bir kadın bıçaklanarak öldürüldü
Konya'da bir kadın bıçaklanarak öldürüldü
İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden 'esir takası' açıklaması
İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden 'esir takası' açıklaması
KKM’de yeni adım: Tüzel kişilere hesap açma sonlandı
KKM’de yeni adım: Tüzel kişilere hesap açma sonlandı
Batman’da korkunç olay! Tren yolu kenarında ceset bulundu
Batman’da korkunç olay! Tren yolu kenarında ceset bulundu
İstanbul'da hastane skandalı: Savcılık harekete geçti
İstanbul'da hastane skandalı: Savcılık harekete geçti