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Şaşırtan hesap! 8 kişi Meclis Lokantası'nda yemek yedi, ödedikleri ücret şaşırttı

Şaşırtan hesap! 8 kişi Meclis Lokantası'nda yemek yedi, ödedikleri ücret şaşırttı

Lokanta ve restoranlardaki fahiş zamlar sık sık gündeme gelirken, TBMM lokantasının menüsünde yer alan yemek fiyatlarının yeni yılda da piyasanın çok altında kaldığı öğrenildi. 8 kişilik grup, Meclis'teki lokantada çorba, kuzu şiş, köfte, salata ve tatlı yedi, 1082 lira hesap ödedi.

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Zaman zaman gündeme gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yemek fiyatları bir kez daha ortaya çıktı. 

Meclis Lokantası'na öğle yemeğine giden 8 kişilik bir grup, 4 Mevsim Salatası, 2 Brokoli Çorbası, 4 Fıstık Şöleni, 2 Püreli Hasan Paşa Köftesi, 1 Izgara Köfte, 2 Kahveli Mus, 2 Kuzu İncik Keşkekli, 2 Kuzu Şiş, 1 de Zeytinyağlı Antalya Piyazı siparişi verdi.

Sözcü'de yer alan habere göre; grupta yer alan bir vatandaş, yedikleri yemeklerin lezzetli olduğunu belirterek, ödedikleri adisyonu paylaştı. Buna göre; hesap 1082 lira gelirken, 8 kişilik garson hizmeti (Kuver) için de kişi başı 6 lira ücret alındı.

TBMM Lokantası'nda 2025 güncel yemek fiyatları şöyle:

Mevsim Salata 24 lira

Brokoli Çorba 12 lira

Fıstık Şöleni 18 lira

Hasan Paşa Köfte 66 lira

Izgara Köfte 160 lira

Kahveli Mus 18 lira

Kuzu İncik Keşkekli 72 lira

Kuzu Şiş 175 lira

Antalya Piyazı 20 lira

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