Lucas Torreira çabuk unutuldu! Devrim Özkan yeni aşka yelken açtı
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira'dan geçen ay ayrılan oyuncu Devrim Özkan'ın, yeni bir aşka yelken açtığı iddia ediliyor.
Galatasaray'da forma giyen Lucas Torreira ve oyuncu Devrim Özkan, geçen yıl aşk iddialarıyla gündeme geldi. Özkan, "Hayatımdaki tek şey işimdir" diyerek iddiaları yalanlasa da bir süre sonra ünlü çiftten ilan-ı aşk geldi.
Çift 2024 yılının başlarında ise yollarını ayırdı. Ancak ayrılığa fazla dayanamadılar ve ağustosta ilişkilerine ikinci bir şans daha verdiler.
Geçen kasım ayında Urguay'a giden ve Lucas Torreira'nın doğup büyüdüğü yeri ziyaret eden ikili hakkında evlilik iddiaları ortaya atıldı. Fakat ünlü çiftin hayranları mutlu son beklerken ikiliden geçen ay şaşırtan hamle geldi.
Lucas Torreira ile Devrim Özkan sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bırakıp birlikte çekildikleri fotoğrafları sildi.