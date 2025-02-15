BIST 9.878
DOLAR 36,22
EURO 38,00
ALTIN 3.360,84
HABER /  DÜNYA

ABD Başkan Yardımcısı Vance, Avrupalı siyasetçileri kızdırdı

ABD Başkan Yardımcısı Vance, Avrupalı siyasetçileri kızdırdı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'dan, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in iddia ettiğinin aksine Avrupa'da ifade özgürlüğünün güvence altında olduğunu savunarak, "Kimse bize kendi modelini dayatamaz." ifadesini kullandı.

Abone ol

61. Münih Güvenlik Konferansı'nın ikinci gününde bir panelde konuşma yapması beklenen Barrot, Vance'in dün konferansta yaptığı konuşmaya X hesabından yaptığı paylaşımda tepki gösterdi.

Barrot, Münih'teki konferansta 3 prensibi bir kez daha dile getireceğini belirterek, şunları kaydetti:

"1'incisi ifade özgürlüğü Avrupa'da güvence altında. 2'ncisi, kendinden ve değerlerinden emin olan, eleştiri nedeniyle kendisini tehdit altında hissetmez. 3'üncüsü, kimse bizim modelimizi benimsemek zorunda değil ancak kimse bize kendi modelini dayatamaz."

"Avrupa'da ifade özgürlüğü engelleniyor" demişti

Vance, 61. Münih Güvenlik Konferansı'nda dün yaptığı konuşmada, Avrupa hükümetlerini "göç konusunda seçmenlerin endişelerini görmezden gelmek, ifade özgürlüğü ve siyasi muhaliflere yönelik sansürleri" nedeniyle eleştirmişti.

Avrupalıları demokrasiye yönelik tehdit konusunda alışılmadık sertlikte uyaran Vance, Almanya'da siyasilerin Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ile aralarına mesafe koyma tartışmalarına dolaylı atıfta bulunarak, "Güvenlik duvarlarına yer yok." ifadesini kullanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Samsun ve Manisa'ya fabrika kuracaklar! Erdoğan'ın müjdesini verdiği otomotiv devleri belli oldu
Samsun ve Manisa'ya fabrika kuracaklar! Erdoğan'ın müjdesini verdiği otomotiv devleri belli oldu
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan flaş Mouriho kararı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan flaş Mouriho kararı
Tokat'ta korkunç cinayet! Baba oğluna keserle saldırdı
Tokat'ta korkunç cinayet! Baba oğluna keserle saldırdı
Alvaro Morata'dan Galatasaray'a kötü haber kulüpten açıklama geldi
Alvaro Morata'dan Galatasaray'a kötü haber kulüpten açıklama geldi
Fenerbahçe'nin kasım 2024 itibarıyla borcu açıklandı
Fenerbahçe'nin kasım 2024 itibarıyla borcu açıklandı
Dünyanın en zengin iş insanı Elon Musk 13'üncü kez baba oldu
Dünyanın en zengin iş insanı Elon Musk 13'üncü kez baba oldu
Irak'ın kuzeyinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Palandöken Dağı'ndan düşen çığın bir kısmı kayak merkezinin kuzey pistine aktı
Palandöken Dağı'ndan düşen çığın bir kısmı kayak merkezinin kuzey pistine aktı
Bakan Uraloğlu duyurdu: İstanbul Havalimanı'na sefer yapan hava yolu şirketi sayısı 111'e çıktı
Bakan Uraloğlu duyurdu: İstanbul Havalimanı'na sefer yapan hava yolu şirketi sayısı 111'e çıktı
Fenomen Merve Taşkın adliyeye sevk edildi! 14 Şubat paylaşımı tepki çekmişti
Fenomen Merve Taşkın adliyeye sevk edildi! 14 Şubat paylaşımı tepki çekmişti
Hamas, esir takasının altıncı turunda Gazze'deki 3 İsrailli esiri Kızılhaç'a teslim etti
Hamas, esir takasının altıncı turunda Gazze'deki 3 İsrailli esiri Kızılhaç'a teslim etti
Ege Denizi'nde Niyoz Adası'nda olağanüstü hal ilan edildi
Ege Denizi'nde Niyoz Adası'nda olağanüstü hal ilan edildi