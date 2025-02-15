Özgür Özel'den Van Büyükşenir Belediyesi'ne kayyum atanmasıyla ilgili Erdoğan'a tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyım atanmasına tepki göstererek, "Buradan Erdoğan’a sesleniyorum; millet kimi seçtiyse baş tacıdır. Bunu yaparsan bindiğin dalı kesersin. Milletin seçtiği yönetir, katlanacaksın. Suçu varsa ayırırsın, belediye meclisinin içeresinden seçtirirsin. Ama böyle hazımsızlık doğru bir mesele değildir" dedi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa’nın Ahmetli ilçesinde partisinin ilçe başkanlığını ziyaret etti.

Özel, burada yaptığı konuşmada terör davasından hapis cezası alan DEM Partili Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın yerine bu sabah kayyum atanmasına tepki gösterdi.

Özel, şunları söyledi:

"Buranın belediye meclis üyeleri nasıl aldı temiz kağıdını?"

"Akıl almaz yanlış işlere girdiler ama ne yaptılarsa 31 Mart'ta millet karar verdi. Türkiye'nin 65’ini bize verdi. Ekonominin yüzde 80’i CHP’li belediyelerde, Manisa'da yüzde 93’ü bizde ve bize vermediği yerde DEM Parti kendi adaylarını seçti. MHP'nin birkaç belediyesi var. İYİ Parti'nin bir il belediyesi var. Millet ne dediyse o olması lazım ama bu arkadaş buna hazmedemedi. Bakın Siirt üçlemesi. Erdoğan'a bunu sorsun birisi. Sen Siirt'teki şiirden yasaklı oldun. CHP kaldırdı, birlikte kaldırdık yasağı mecliste. Siirtli milletvekilleri istifa ettirildi. Siirt’ten milletvekili oldun. Geçtiğimiz aylarda Siirtlilerin seçtiği belediye başkanına kayyım atadı. ‘Siz bilmezsiniz. Beni seçerken doğru yapıyordunuz.’ Şimdi kayyım atadı oraya.

Bugün Van'daki belediyeye kayyım atıyor. Kardeşim suçu varsa belediye meclisinin içinden seçer. Ceza konuşulduğu anda mahkeme kararını bekleseniz, kesinleşse, kesinleşince belediye meclisinden seçseniz bir şey olmaz. Benim İstanbul'daki belediyeme kayyım atadı. Beşiktaş Belediye Başkanımı içeri attı. Ovacık Belediye Başkanı'na kayyım atadı. Hazmedemiyor ve sürekli belediye meclis üyelerini alıyor tutukluyor. Kardeşim daha bir yıl olmuş, temiz kağıdı vermişsin bu adamlara. Aday olabilir mi? Olur. Suçu var mı? Yok. Benim teminatım devlet ya. Devlete soruyorum aday gösterirken. Nasıl buranın belediye meclis üyeleri aldı temiz kağıdını. Geldiler aday oldular. Belediye meclis üyelerinden suçlu icat ediyor. Buradan açıkça söylüyorum. Türkiye İttifakı diye bir şey var. Sosyal demokratların, muhafazakar demokratların, milliyetçi demokratların, Kürt demokratların, kaide şu, vatana, millete bayrağa, Atatürk'e saygılı olan bütün demokratların partisidir Cumhuriyet Halk Partisi.”

"Milletin seçtiği yönetir; katlanacaksın"

“Benim listelerimde eski AK Partili de var. MHP'li de var. Eski DEM’li de var. Yeter ki temiz kadını alsın getirin. Temiz kağıdını devletten almış, dokuz ay sonra hazımsızlık yapıyor. O yüzden buradan Ahmetli’den, geçmişte Demokrat Parti'ye oy vermiş Ahmetli’den, Allah gani gani rahmet eylesin Adnan Menderes’i. Geçmişte Adalet Partisi'ne oy vermiş Ahmetli’den, Allah rahmet eylesin Süleyman Demirel. Özel’a oy vermiş Ahmetli'den sesleniyorum. Patron millettir. Millet seçince kendini patron görüp milleti küçük görenlere bunun hesabını soracağız. Erdoğan'a buradan sesleniyorum. Millet kim seçtiyse baş tacı. Bunu yaparsan bindiğin dalı kesersin. Bindiğin dalı. Buradan gazeteci arkadaşlar diyorlar ki ‘Ne düşünüyorsunuz?’ Ne düşüneceğim? Milletin seçtiği yönetir. Katlanacaksın. Suçu varsa ayırırsın, belediye meclisinin içinden seçtirirsin ama böyle hazımsızlık doğru bir mesele değildir.”