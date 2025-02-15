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Fenomen Merve Taşkın adliyeye sevk edildi! 14 Şubat paylaşımı tepki çekmişti

Fenomen Merve Taşkın adliyeye sevk edildi! 14 Şubat paylaşımı tepki çekmişti

Sosyal medyadan yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alınan Merve Taşkın, adliyeye sevk edildi.

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Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından sosyal medya hesabından 14 Şubat Sevgililer Günü ile ilgili yaptığı paylaşım dolayısıyla gözaltına alınan Taşkın'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Taşkın, adliyeye sevk edildi.

Merve Taşkın'ın 14 Şubat paylaşımı:

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