Merve Taşkın özelliklerini sıralayıp 400 bin TL istedi! 14 Şubat ilanı gündem oldu, CİMER'e şikayet yağdı
Müstehcen paylaşımlarıyla adından söz ettiren ve daha önce bu sebeple yargılanarak beraat eden Merve Taşkın şimdi de 14 Şubat Sevgililer Günü teklifiyle gündem oldu. 14 Şubat'ı yalnız geçirecek olanlara 'akşam yemeği' ilanı yayınlayan Taşkın 400 bin TL de fiyat belirledi. Merve Taşkın'ın bu paylaşımı sosyal medyada gündem olunca CİMER'e şikayet yağdı.
Onlyfans modeli olarak bilinen ve müstehcen paylaşımları nedeniyle daha önce yargılanarak beraat eden Merve Taşkın şimdi de '14 Şubat Sevgililer Günü' teklifiyle gündem oldu.
Sosyal medya hesabından bir ilan yayınlayan Merve Taşkın, 14 Şubat'ta yalnız olanlar için ücret karşılığında "akşam yemeği" teklif etti ve 400 bin TL'de ücret belirledi.
Sosyal medyada tepki gösterilen Merve Taşkın'a; 'Cimer'e şikayet ettim', 'Emniyeti arayıp suç duyurusunda bulunacağım' gibi mesajlar atıldı.
Özelliklerini tek tek sıralayan Merve Taşkın'ın bu ilanı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.